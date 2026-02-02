N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi transfer etti. Gelişmeyi Arabistan'ın önde gelen gazetelerinden Ariyadhiah duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 22:08Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 23:16
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi sonrası bir takviye daha yapmak istemiş ve N'Golo Kante'yi listesine almıştı. Ancak, Al Ittihad'ın Kante'yi devre arasında bırakmak istememesi sebebiyle transfer süreci uzamıştı.
Kante'nin Al Ittihad'a takımdan ayrılmak istediğini bilridmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi ayrılığa onay vermek istemedi.
Hatta, Al Ittihad, Kante'ye sözleşme uzatma teklifi dahi götürdü ama Fransız oyuncu bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.
FENERBAHÇE İSTEDİĞİNİ ALDI
Fenerbahçe'nin uğraşlarının sonucunu aldığı haberini Suudi Arabistan'da yayın yapan Ariyadhiah duyurdu.
Ariyadhiah muhabiri Majid Hood, Kante'nin uzun süren sürecin ardından sarı lacivertli ekibe transfer olduğunu yazdı.
BONSERVİSİNE 4 MİİYON €
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için bonservis bedeli olarak 4 milyon euro ödeyecek.
Kante, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacak.
Öte yandan, Fransız orta sahanın transferi için Suudi Arabistan Pro Lig'den de onay çıktığı bilgisi paylaşıldı.
FENERBAHÇE BOŞ DURMADI
Suudi Arabistan Pro Lig'in onay vermesi beklenirken sarı lacivertliler de boş durmadı ve Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi.
N'Golo Kante, Suudi Arabistan'da sağlık kontrollerinden geçerken yanında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertal Torunoğulları yer aldı.
34 yaşındaki orta saha bu sezon Al Ittihad'da 26 maça çıktı. N'Golo Kante bu süreçte 2 gol ile 1 asist üretti.
MAÇ SONU KANTE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, N'Golo Kante transferiyle ilgili Kocaelispor maçı sonrası açıklama yaptı. Gürbüz, "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor" dedi.