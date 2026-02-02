CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti

Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi transfer etti. Gelişmeyi Arabistan'ın önde gelen gazetelerinden Ariyadhiah duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 22:08 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 23:16
N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi sonrası bir takviye daha yapmak istemiş ve N'Golo Kante'yi listesine almıştı. Ancak, Al Ittihad'ın Kante'yi devre arasında bırakmak istememesi sebebiyle transfer süreci uzamıştı.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

Kante'nin Al Ittihad'a takımdan ayrılmak istediğini bilridmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi ayrılığa onay vermek istemedi.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

Hatta, Al Ittihad, Kante'ye sözleşme uzatma teklifi dahi götürdü ama Fransız oyuncu bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

FENERBAHÇE İSTEDİĞİNİ ALDI

Fenerbahçe'nin uğraşlarının sonucunu aldığı haberini Suudi Arabistan'da yayın yapan Ariyadhiah duyurdu.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

Ariyadhiah muhabiri Majid Hood, Kante'nin uzun süren sürecin ardından sarı lacivertli ekibe transfer olduğunu yazdı.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

BONSERVİSİNE 4 MİİYON €

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için bonservis bedeli olarak 4 milyon euro ödeyecek.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

Kante, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

Öte yandan, Fransız orta sahanın transferi için Suudi Arabistan Pro Lig'den de onay çıktığı bilgisi paylaşıldı.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

FENERBAHÇE BOŞ DURMADI

Suudi Arabistan Pro Lig'in onay vermesi beklenirken sarı lacivertliler de boş durmadı ve Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

N'Golo Kante, Suudi Arabistan'da sağlık kontrollerinden geçerken yanında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertal Torunoğulları yer aldı.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

34 yaşındaki orta saha bu sezon Al Ittihad'da 26 maça çıktı. N'Golo Kante bu süreçte 2 gol ile 1 asist üretti.

N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Transferi açıkladılar

MAÇ SONU KANTE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, N'Golo Kante transferiyle ilgili Kocaelispor maçı sonrası açıklama yaptı. Gürbüz, "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor" dedi.

F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü!
Tedesco: Maçın kırılma anı...
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Başkan Erdoğan'dan CHP’ye tepki: “Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamadılar”
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin takibini sürdürdü!
Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco: Maçın kırılma anı... Tedesco: Maçın kırılma anı... 22:42
Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik! Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik! 22:30
Asensio: Hedefimiz için savaşacağız! Asensio: Hedefimiz için savaşacağız! 22:28
Nene'den F.Bahçe taraftarına övgü dolu sözler! Nene'den F.Bahçe taraftarına övgü dolu sözler! 22:24
N'Golo Kante F.Bahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti N'Golo Kante F.Bahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti 22:08
F.Bahçe'nin takibini sürdürdü! F.Bahçe'nin takibini sürdürdü! 22:06
Daha Eski
F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! 22:04
Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı! Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı! 21:50
Lookman Atletico Madrid'e imzayı attı! Lookman Atletico Madrid'e imzayı attı! 21:35
Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Trabzonspor transferi bitirmek üzere! 20:42
Mallorca-Sevilla maçı ne zaman? Mallorca-Sevilla maçı ne zaman? 20:34
Sunderland-Burnley maçı detayları Sunderland-Burnley maçı detayları 20:06