CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manchester United, Carrick ile yükselişe geçti!

Manchester United, Carrick ile yükselişe geçti!

Michael Carrick yönetiminde Manchester United 3’te 3 yaparak Premier Lig’de 7. sıradan 4. sıraya yükseldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 14:35
Manchester United, Carrick ile yükselişe geçti!

Manchester United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 galibiyet elde ederek, Premier Lig'de 7. sıradan 4. sıraya kadar yükseldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Ruben Amorim'in ayrılığının ardından geçici teknik direktörlük görevine getirilen Michael Carrick, iyi bir başlangıç yaptı. Carrick yönetiminde ligde sırasıyla Manchester City, Arsenal ve Fulham ile karşılaşan kırmızılar, bu maçların tamamını kazanarak 3'te 3 yaptı.44 yaşındaki teknik adamın göreve geldiği 21. hafta sonunda 7. sırada yer alan Manchester temsilcisi, üç basamak birden yükselerek Premier Lig'de 4. sıraya çıktı. Amorim sonrası kısa sürede önemli rakipler karşısında alınan üç galibiyetle Michael Carrick, performansıyla dikkat çekti.

Michael Carrick yönetiminde çıktığı 3 maçta Manchester United, rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü. Oynattığı hücum futboluyla 44 yaşındaki teknik adam, seyir zevki yüksek bir takım görüntüsü ortaya koydu.

Ayrıca United, 21. haftada lider Arsenal ile arasındaki 17 puanlık farkı, 24. hafta itibarıyla 12 puana indirdi.

Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer müzakere talimatı | İran medyası duyurdu: Görüşmeler Türkiye'de olacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar!
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fethiyespor'un rakibi Trabzonspor! Fethiyespor'un rakibi Trabzonspor! 13:56
Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı 13:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 13:08
Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler 12:49
Japon voleybolcudan anlamlı özür! Japon voleybolcudan anlamlı özür! 12:32
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! 12:18
Daha Eski
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! 12:15
CANLI | Udinese - Roma maçı CANLI | Udinese - Roma maçı 12:14
Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! 12:08
Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! 11:49
Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü! Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü! 11:42
Knicks ve Thunder’dan galibiyet! Knicks ve Thunder’dan galibiyet! 11:32