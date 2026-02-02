Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Valencia ile karşılaşacak!

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 3 Şubat'ta sahasında İspanya'nın Valencia takımıyla mücadele edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ligdeki son 9 karşılaşmayı kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe Beko'ya 79-62 mağlup oldu.

Anadolu Efes, sezondaki 25 maçta 6 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 20 takımlı ligde averajla 19. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 16 galibiyet, 9 mağlubiyet ve averajla 4. sırada yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 901. RANDEVU

Anadolu Efes, Valencia mücadelesiyle Avrupa kupalarında 901. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 900 karşılaşmada 500 galibiyet, 400 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 653. maçını oynayacak.

EuroLeague'deki 652 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.