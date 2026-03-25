Fenerbahçe Opet, Halkbank Basketbol Kadınlar Ligi'nde finalde!

Basketbol Kadınlar Süper Lig'i yarı final ikinci maçında ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 95-65'lik skorla kazan Fenerbahçe, seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.
ÇBK MERSİN: Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 11, Juskaite 17, Sventoraite 2, Burke 7, Esra Ural Topuz 6, Iagupova 2, Vanloo 8, Ayşenaz Harma 2
FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 9, Meesseman 19, Williams 19, Allemand 7, Rupert 13, Alperi Onar 12, Olcay Çakır Turgut 5, McCowan 8, Milic 2, Meltem Avcı 1
1'İNCİ PERİYOT: 16-22
DEVRE: 30-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-72