Steve Nash söyledi LeBron James onayladı! İşte o Fenerbahçe referansı

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ve NBA efsanelerinden Steve Nash, "Mind the Game" adlı podcast serisinin yeni bölümünde Lakers'ın yükselen ismi Austin Reaves'i konuk etti.

Modern NBA hücumlarının geçirdiği evrim ve yeni nesil oyun tarzının konuşulduğu programda Nash'in verdiği Fenerbahçe Beko örneği dikkat çekti.

İşte, artık set oyununun oynanmadığını belirten Steve Nash'in yaptığı Fenerbahçe referansı:

"Hücumların geldiği nokta tam olarak bu; artık set oynamıyoruz, örneğin 'hayalet perde' oyunu oynuyoruz. Veya diğer birçok hücum aksiyonunu oynuyoruz. Bunlar üzerinden hızlı oynayıp hızlı karar alıyoruz ve buradan avantaj yaratıyoruz. Tam anlamıyla ligin yarısı alanı açıyor, böylece gidip basitçe geçiş oyunu oynayabiliyoruz. Çünkü bunu savunmak, 'Fenerbahçe'nin en iyi setlerini' savunmaktan çok daha zor. O setleri oynarsanız rakip her perdede adam değişimi yapacak ve siz yine bire bir hücumlara kalacaksınız. Oyunun asıl olayının 'savunmacını geçip bir avantaj yaratmak' olduğu gerçeğine geri dönmemizin bu kadar uzun sürmesi ilginç."