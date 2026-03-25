Mircea Lucescu: İki takım da Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyor ama...

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'da Teknik Direktör Mircea Lucescu ve futbolculardan Radu Dragușin açıklamalarda bulundu.

RADU DRAGUŞİN...

"Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız, zaten böyle olacağını bekliyorduk. Bu maçı bir final olarak görüyoruz. Maçta bunu göstereceğiz."

MİRCEA LUCESCU:

"Beşiktaş'tan ayrıldığım zaman 2 sene daha sözleşmem vardı. Kulüpten hiç para almadım. Kalan parayı stadyumun kapasitesinin büyütülmesi için feda ettim. Yarın Avrupa'nın en güzel statlarından birisinde oynayacağız."

"Her iki taraf için de çok zor bir maç olacak. Çok iyi hazırlandık. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu, çok şey kazandım ve kazandırdım. Türk Milli Takımı için birçok futbolcu buldum. Zeki de bunlardan biri. Beşiktaş'tan ayrılırken kalan parayı, stadın kapasitesini büyütmeleri için feda ettim ve çok güzel bir stat oldu."

DRAGUŞİN'DEN AÇIKLAMA: FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ

