CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Mircea Lucescu: İki takım da Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyor ama...

Mircea Lucescu: İki takım da Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyor ama...

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Radu Dragușin açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 18:49 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 19:18
Mircea Lucescu: İki takım da Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyor ama...

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'da Teknik Direktör Mircea Lucescu ve futbolculardan Radu Dragușin açıklamalarda bulundu.

RADU DRAGUŞİN...

"Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız, zaten böyle olacağını bekliyorduk. Bu maçı bir final olarak görüyoruz. Maçta bunu göstereceğiz."

MİRCEA LUCESCU:

"Beşiktaş'tan ayrıldığım zaman 2 sene daha sözleşmem vardı. Kulüpten hiç para almadım. Kalan parayı stadyumun kapasitesinin büyütülmesi için feda ettim. Yarın Avrupa'nın en güzel statlarından birisinde oynayacağız."

"Her iki taraf için de çok zor bir maç olacak. Çok iyi hazırlandık. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu, çok şey kazandım ve kazandırdım. Türk Milli Takımı için birçok futbolcu buldum. Zeki de bunlardan biri. Beşiktaş'tan ayrılırken kalan parayı, stadın kapasitesini büyütmeleri için feda ettim ve çok güzel bir stat oldu."

DRAGUŞİN'DEN AÇIKLAMA: FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ

"Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız, zaten böyle olacağını bekliyorduk. Bu maçı bir final olarak görüyoruz. Maçta bunu göstereceğiz."

G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah...
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Takvim CHP koridorlarına daldı! Özgür Özel İmamoğlu'na "şah" çekti: Tarhan'la denge kuracak 3 isimle partiyi dizayn edecek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor
Montella: "Hasreti bitirmek istiyoruz"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Mircea Lucescu konuşuyor CANLI | Mircea Lucescu konuşuyor 18:49
İspanya'da ayın golü Arda'nın! İspanya'da ayın golü Arda'nın! 18:07
Fenerbahçe'den çifte antrenman! Fenerbahçe'den çifte antrenman! 17:48
Bizim Çocuklar Romanya maçına hazır! Bizim Çocuklar Romanya maçına hazır! 17:40
Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! 15:49
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i 15:45
Daha Eski
Karşıyaka Voleybol yarı finalde! Karşıyaka Voleybol yarı finalde! 15:39
Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah... Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah... 15:36
Milli para judoculardan 2 bronz madalya! Milli para judoculardan 2 bronz madalya! 15:31
Enes Ünal: Dünya Kupası'nda oynamak için... Enes Ünal: Dünya Kupası'nda oynamak için... 15:27
F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor F.Bahçe transferi bitirdi! İmzalar atılıyor 15:03
Arda Güler'den flaş G.Saray sözleri! Arda Güler'den flaş G.Saray sözleri! 14:50