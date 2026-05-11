Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Veda etti
Sezon başında Fenerbahçe'den Como'ya kiralık olarak transfer olan Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı veda paylaşımı ile dikkat çekti. Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 18:57
Oyunculara, teknik ekibe, çalışanlara, taraftarlara ve bu sezon boyunca bizimle yürüyen herkese teşekkürler. Yaşadığımız zorluklar, kazandığımız zaferler, aştığımız engeller ve birbirimizde bulduğumuz güç bu başarıyı çok daha anlamlı hale getirdi.
Zor zamanlardan geçtik ama hiçbir zaman bağlılığımızı, cesaretimizi ve bu formaya olan sevgimizi kaybetmedik. Ve şimdi hep birlikte adımızı Como 1907 tarihine yazıyoruz. Bizi buraya getiren yolu asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.