Göztepe iç sahada Süper Lig'in en iyi dördüncü takımı!

Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle 31 puan topladı. İzmir temsilcisi, iç saha performansıyla ligin en başarılı dördüncü takımı oldu. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:04
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet alarak 31 puan topladı. İzmir temsilcisi, iç saha performansıyla ligin en başarılı ilk 5 takımı arasında yer almayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de sezon boyunca ilk 4 hedefi için mücadele veren Göztepe, ligin son haftasına da Avrupa kupaları umudunu koruyarak girdi. İzmir temsilcisi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması ve kendisinin de Samsunspor karşısında 3 puan alması halinde sezonu 5. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti almak istiyor.

Göztepe'nin bu sezonki çıkışında en büyük pay ise iç saha performansı oldu. İzmir ekibi, 2025-2026 sezonunda evinde çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet aldı. Bu mücadelelerde 31 puan elde eden Göztepe, bu alanda Beşiktaş ile aynı puan ve averaja ulaşarak ligin en başarılı dördüncü iç saha takımı oldu. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise 33 puanla bu sıralamada üçüncü basamakta yer aldı.

SADECE ŞAMPİYON GALATASARAY VE TRABZONSPOR'A KAYBEDİLDİ

Göztepe, bu sezon taraftarı önünde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti ve iç sahada yalnızca 2 mağlubiyet yaşadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Karagümrük, Antalyaspor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-kırmızılı ekip; Konyaspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Göztepe, iç sahadaki iki yenilgisini ise sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor karşısında aldı.

EVİNDE 24 GOL ATTI, 14 GOL YEDİ

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı maçlarda taraftarına zaman zaman gol şöleni yaşattı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada çıktığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandırarak hücumdaki etkili performansını ortaya koydu. İzmir temsilcisi, savunmada ise kalesinde gördüğü 14 gole engel olamadı.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, özellikle savunma disipliniyle de ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynadığı 9 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı.

