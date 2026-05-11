Aziz Yıldırım'dan birleşme manifestosu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde kullanılan sosyal medya hesabından manifesto yayımlandı. 'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı manifestoda şu ifadelere yer verildi...

"KİŞİLERİN DEĞİL, HEPİMİZİN FENERBAHÇE'Sİ"

"Bu bir birleşme manifestosudur. Ayrışma manifestosu değildir. Fenerbahçe'ye gönül vermiş milyonların ortak aidiyetidir. Yani hepimizin Fenerbahçe'sidir. Bizim Fenerbahçemiz meydan okumadır. Bizim Fenerbahçemiz dirençtir, şereftir, zaferdir. Fenerbahçe'yi en büyük yapan sadece kupalar değildir. Aynı hedefe yürüyen insanların büyük iradesidir. Omuz omuza verildiğinde hissedilen o eşsiz duygudur. Bizim Fenerbahçemiz en zor anlarda bile pes etmeyen, formanın hakkını son ter damlasına kadar veren asil ruhtur. Bizim Fenerbahçemiz sorumluluktan kaçmaz, meydan okumaktan vazgeçmez. Şimdi yeniden Çubukluya, armaya ve şampiyonluğa inanma zamanı. Geçmişin tecrübesini, yeni dönemin enerjisiyle birleştirme zamanı. Kırgınlıkları değil ortak hayalleri büyütme zamanı. Çünkü mesele sadece bir seçim değil. Mesele hepimizin Fenerbahçe'yi yeniden 'Bizim Fenerbahçemiz' olarak hissetmesi.

120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe'si. Bizim Fenerbahçemiz."