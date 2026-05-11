Fenerbahçe'den bilet açıklaması! 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerini 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz yaptı. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasında, "Trendyol Süper Lig 34. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı ve kadın taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.
