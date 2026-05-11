Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde deplasmanda oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 11 Mayıs'ta yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına 12 Mayıs'ta saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.