CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki!

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki!

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın sarı-lacivertli kulübü hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 17:55 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 17:56
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki!

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, yayınlamış olduğu bir açıklama ile Galatasaray cephesinin sarı-lacivertli kulübü hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. İşte Yıldırım'ın 'şike' göndermelerine yanıtı...

"ARSIZLIĞIN VÜCUT BULMUŞ HALİ..."

"Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulunun ve iletişim birimlerinin yapmış olduğu açıklamada, başarılarını ön plana çıkarmak ve kendilerine odaklanmak yerine, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü hedef almaları ve kulübümüze yönelik 'şike' imasında bulunmaları, bu camianın halen içindeki Fenerbahçe kompleksini atamadığını bizlere göstermektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik yapılan bu çirkin ve haddini aşan imaları şiddetle kınıyoruz.

Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların önce kendi tarihlerine bakmalarını tavsiye ederiz. Fenerbahçemizin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığı mahkeme kararıyla ve tescilli resmi yayınlarla ortadadır.

Tarihi boyunca elde ettiği başarıların ardında alın terinden çok lobilerin, kapalı kapılar ardında kurulan karanlık ittifakların ve menfaat ilişkilerinin gölgesi bulunan bir zihniyetin, bugün 'şike' kelimesini ağzına alması, arsızlığın Türk spor tarihindeki vücut bulmuş halidir.

Fenerbahçe'ye 'şike' imasında bulunmaya çalışanlara şunu açıkça ifade etmek isteriz, sizler için geçmişte söylediklerimiz ve mahkemelerde beraat ettiğimiz sözlerimiz aşağıdadır ;

"Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ın, 26.05.2016 tarihinde, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye kupası finali sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında, 'Aziz Yıldırım şike yapmadı. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepimizin gözü önünde' , 'Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu mu herkes… Arabalar…' , 'Ama 2000 yılında Fethullah Gülen'in dua ederek, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok' , 'Onların Strum Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?' , 'Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiçkimse kalkamaz' , 'Önce herkes edepli olacak, adam olacak'

Kamuoyunun özellikle şunu bilmesini isteriz; 2026-2027 sezonu itibariyle, artık karşısında bölünmüş, parçalanmış bir camia değil, gerektiğinde tek yumruk olmayı bilen büyük Fenerbahçe camiasını bulacaksınız.

Bizim Fenerbahçemiz…

Aziz Yıldırım"

G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve...
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CHP'de etkin pişkinlik! 170 bin Euro'luk VIP rüşvete "küçük rakamlar" savunması... 'Yolsuzluğun sözcüsü' milletin aklıyla alay etti
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak
G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Tzolis harekatı! Transferi böyle duyuruldu G.Saray'da Tzolis harekatı! Transferi böyle duyuruldu 16:30
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması 16:22
Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası! Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası! 16:13
G.Birliği-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı G.Birliği-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı 15:59
Göztepe'de hedef mutlak 3 puan! Göztepe'de hedef mutlak 3 puan! 15:13
G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! 14:48
Daha Eski
Trabzonspor’da kupa mesaisi! Trabzonspor’da kupa mesaisi! 14:37
Timofeeva'dan ilk WTA 125 şampiyonluğu! Timofeeva'dan ilk WTA 125 şampiyonluğu! 14:27
Aliağa Petkimspor ligde kaldı! Aliağa Petkimspor ligde kaldı! 14:14
Erzurumspor FK 1. Lig'de puan rekoru kırdı! Erzurumspor FK 1. Lig'de puan rekoru kırdı! 14:11
Göztepe evinde çok güçlü! Göztepe evinde çok güçlü! 14:04
Napoli - Bologna maçı bilgileri Napoli - Bologna maçı bilgileri 13:39