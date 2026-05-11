Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör ve transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen isimler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ben ve ekibim transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak, belki anlaşmalar da yapacağız. Fakat tüm çalışmalarımızı, oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım." dedi.