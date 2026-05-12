CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, yıldız transferleri için rotasını İtalya’ya çevirdi. Safi’nin, AC Milan’ın satış listesine koyduğu Rafael Leao ile Juventus’dan ayrılması gündemde olan Dusan Vlahovic için girişimlere başladığı öğrenildi. Oyuncuların menajerleriyle ilk görüşmeler gerçekleştirilirken, iki yıldızın maaş taleplerinin de masaya yatırıldığı belirtildi. İşte transfer sürecindeki dikkat çeken ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

Fenerbahçe'de başkan adayları, seçim öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

Aziz Yıldırım'ın Lukaku'nun menajeriyle görüşmesinin ardından diğer başkan adayı Hakan Safi de İtalya'ya çıkarma yaptı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

"Dünya yıldızları için Milano'dayım" diyen Safi'nin Milan'ın satış listesine koyduğu Rafael Leao için görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

Çizme devinin 50 milyon euro bonservis istediği Portekizli yıldızın menajeriyle masaya oturan Safi, oyuncunun taleplerini sordu.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

15 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Rafael Leao, Milan yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. Tecrübeli oyuncu da yeni takımından en az 3 yıllık sözleşme ve senelik 15 milyon euro maaş talep ediyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

Avrupa'daki kulüpler bu maaşı vermek istemiyor. Fenerbahçe ise istenilen miktarı karşılayabileceğini Leao'nun menajerine iletti.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

HAKAN SAFİ VLAHOVİC İLE DE GÖRÜŞTÜ

Hakan Safi'nin tek görüştüğü isim Rafael Leao değil... Fenerbahçe başkan adayı, sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldız Dusan Vlahovic'in menajeriyle de bir araya geldi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

Tecrübeli golcüye de 15 milyon euronun üzerinde bir maaş ve ayrıca imza parası önerildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...

Devre arasında da Fenerbahçe, Vlahovic'i istemiş ancak oyuncu gelmeyi kabul etmemişti. Avrupa'dan talipleri olmayan Vlahovic'in bu defa teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

G.Saray o transferi takasla bitirecek!
G.Saray'dan Turan'ın sambacılarına kanca!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CHP'de Burcu Köksal depremi: İstifa etti AK Parti'ye geçiyor | Özgür Özel'e yaylım ateşi: "Boşan" mesajı en hafifi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi gerçeği sonradan ortaya çıktı!
G.Saray'da Silva geri sayımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! 00:59
Salah, F.Bahçe'ye "evet" dedi! Salah, F.Bahçe'ye "evet" dedi! 00:59
Diego Carlos'tan veda paylaşımı! Diego Carlos'tan veda paylaşımı! 00:59
Sergen Yalçın için karar çıktı! Sergen Yalçın için karar çıktı! 00:59
Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a tepki! Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a tepki! 00:59
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması 00:59
Daha Eski
Bodrum FK avantajı kaptı! Bodrum FK avantajı kaptı! 00:59
G.Saray'da Tzolis harekatı! Transferi böyle duyuruldu G.Saray'da Tzolis harekatı! Transferi böyle duyuruldu 00:59
F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak 00:59
G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! 00:59
G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..." G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..." 00:59
Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! 00:59