Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rafael Leao ve Dusan Vlahovic...
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, yıldız transferleri için rotasını İtalya’ya çevirdi. Safi’nin, AC Milan’ın satış listesine koyduğu Rafael Leao ile Juventus’dan ayrılması gündemde olan Dusan Vlahovic için girişimlere başladığı öğrenildi. Oyuncuların menajerleriyle ilk görüşmeler gerçekleştirilirken, iki yıldızın maaş taleplerinin de masaya yatırıldığı belirtildi. İşte transfer sürecindeki dikkat çeken ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Çizme devinin 50 milyon euro bonservis istediği Portekizli yıldızın menajeriyle masaya oturan Safi, oyuncunun taleplerini sordu.
15 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Rafael Leao, Milan yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. Tecrübeli oyuncu da yeni takımından en az 3 yıllık sözleşme ve senelik 15 milyon euro maaş talep ediyor.
Avrupa'daki kulüpler bu maaşı vermek istemiyor. Fenerbahçe ise istenilen miktarı karşılayabileceğini Leao'nun menajerine iletti.
HAKAN SAFİ VLAHOVİC İLE DE GÖRÜŞTÜ
Hakan Safi'nin tek görüştüğü isim Rafael Leao değil... Fenerbahçe başkan adayı, sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldız Dusan Vlahovic'in menajeriyle de bir araya geldi.
Tecrübeli golcüye de 15 milyon euronun üzerinde bir maaş ve ayrıca imza parası önerildi.
Devre arasında da Fenerbahçe, Vlahovic'i istemiş ancak oyuncu gelmeyi kabul etmemişti. Avrupa'dan talipleri olmayan Vlahovic'in bu defa teklife sıcak bakabileceği belirtildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.