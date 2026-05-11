Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu
Şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Avrupa'da dikkat çeken genç kanat oyuncusu için harekete geçti. Belçika ekibinin yüksek bonservis beklentisi ve Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisi transfer sürecini zora sokuyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 16:30
Bu sezon 49 resmi karşılaşmada görev alan Tzolis, 19 gol ve 24 asist üreterek toplamda 43 gole doğrudan katkı verdi.
Yükselen performansı sonrası piyasa değeri artan Yunan oyuncu için Club Brugge'un 35 ila 40 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içinde olduğu iddia edildi.
Haberde ayrıca, Tzolis ile Avrupa'nın beş büyük liginden kulüplerin de yakından ilgilendiği belirtildi.
Bu nedenle Galatasaray'ın transfer yarışında ciddi rakiplerle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın elit liglerinden birinde devam etmeye sıcak baktığı aktarılırken, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması gerekeceği değerlendiriliyor.
