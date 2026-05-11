CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Avrupa'da dikkat çeken genç kanat oyuncusu için harekete geçti. Belçika ekibinin yüksek bonservis beklentisi ve Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisi transfer sürecini zora sokuyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 16:30
Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle hücum hattı için önemli hamlelerin gündemde olduğu konuşuluyor.

Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Yunanistan basınından Nova Sports'un haberine göre, Galatasaray'ın bu bölge için ilk hedefi Christos Tzolis oldu.

Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Forma giydiği Club Brugge ile başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Bu sezon 49 resmi karşılaşmada görev alan Tzolis, 19 gol ve 24 asist üreterek toplamda 43 gole doğrudan katkı verdi.

Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Yükselen performansı sonrası piyasa değeri artan Yunan oyuncu için Club Brugge'un 35 ila 40 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Haberde ayrıca, Tzolis ile Avrupa'nın beş büyük liginden kulüplerin de yakından ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Bu nedenle Galatasaray'ın transfer yarışında ciddi rakiplerle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan Christos Tzolis harekatı! Yunan basını transferi duyurdu

Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın elit liglerinden birinde devam etmeye sıcak baktığı aktarılırken, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması gerekeceği değerlendiriliyor.

Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması
G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa ve hukuk devleti mesajı: "Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak
G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması 16:22
Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası! Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası! 16:13
G.Birliği-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı G.Birliği-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı 15:59
Göztepe'de hedef mutlak 3 puan! Göztepe'de hedef mutlak 3 puan! 15:13
G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! 14:48
Trabzonspor’da kupa mesaisi! Trabzonspor’da kupa mesaisi! 14:37
Daha Eski
Timofeeva'dan ilk WTA 125 şampiyonluğu! Timofeeva'dan ilk WTA 125 şampiyonluğu! 14:27
Aliağa Petkimspor ligde kaldı! Aliağa Petkimspor ligde kaldı! 14:14
Erzurumspor FK 1. Lig'de puan rekoru kırdı! Erzurumspor FK 1. Lig'de puan rekoru kırdı! 14:11
Göztepe evinde çok güçlü! Göztepe evinde çok güçlü! 14:04
Napoli - Bologna maçı bilgileri Napoli - Bologna maçı bilgileri 13:39
Beşiktaş'ın istikrarsız 5 yılı! Beşiktaş'ın istikrarsız 5 yılı! 12:04