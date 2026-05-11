CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor ligde kalma mücadelesini kazandı!

Aliağa Petkimspor ligde kalma mücadelesini kazandı!

Aliağa Petkimspor, Trabzonspor Basketbol’un Mersinspor karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde kalmayı başardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:14
Aliağa Petkimspor ligde kalma mücadelesini kazandı!

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu büyük bir stres ve belirsizlik içinde tamamladı. Lige son haftalarda tutunan İzmir ekibi, kümede kalma mücadelesinde rakip sonuçlarına bağlı bir senaryoya sıkıştı.

Son haftaya düşme korkusuyla giren Aliağa Petkimspor, Tofaş karşısında galip gelmesi halinde diğer maçlara bakmadan ligde kalmayı garantileme şansına sahipti. Ancak Orhun Ene ve öğrencileri sahadan mağlubiyetle ayrılınca hesaplar tamamen değişti.

Aynı anda oynanan diğer kritik karşılaşmalarda Mersinspor, Trabzonspor karşısında kaybedince tablo iyice karıştı. Karşıyaka'nın Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle üç takım 9 galibiyete ulaşınca üçlü averaj devreye girdi. Bu hesaplamanın sonunda lige veda eden ekip Mersinspor oldu.

F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak
G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve...
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti! AB'ye tam üyelik ve gümrük çağrısı... "Müşterek menfaat" vurgusu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi!
Lemina'dan transfer kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli - Bologna maçı bilgileri Napoli - Bologna maçı bilgileri 13:39
Beşiktaş'ın istikrarsız 5 yılı! Beşiktaş'ın istikrarsız 5 yılı! 12:04
Altıntop'tan Saatçi'ye forma hediyesi! Altıntop'tan Saatçi'ye forma hediyesi! 12:02
Özbek ve Buruk rekorlarla zirveye geldi! Özbek ve Buruk rekorlarla zirveye geldi! 11:57
G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..." G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..." 11:49
Fırtına hedefi kupada finale çıkmak! Fırtına hedefi kupada finale çıkmak! 11:38
Daha Eski
Rayo Vallecano - Girona maçı bilgileri Rayo Vallecano - Girona maçı bilgileri 11:35
2027 Dünya Güreş Şampiyonası! 2027 Dünya Güreş Şampiyonası! 11:20
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! 11:17
Karşıyaka Basketbol ligde kaldı! Karşıyaka Basketbol ligde kaldı! 11:14
F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak 11:10
Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan birinci! Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan birinci! 11:09