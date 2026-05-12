Ziraat Türkiye Kupası
Real Betis'ten Amrabat kararı! Pellegrini resmen açıkladı

Bonservisi Fenerbahçe'de olan, 2025/26 sezonunu ise sarı-lacivertlilerden kiralık olarak Real Betis'te geçiren Sofyan Amrabat hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini, Amrabat'ın bonservisini alma konusundaki kararını açıkladı. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 15:51
Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis'e transfer olan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Real Betis'in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin Faslı yıldızın takımda kalıp kalmayacağına dair sözleri dikkatleri çekti.

Marca'nın haberine göre, İspanyol ekibin La Liga'da Elche ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Pellegrini, Amrabat'ın kiralık sözleşmesini uzatma ya da bonservisiyle satın alma konusunda Fenerbahçe ile yapılacak görüşmelerin sezon sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

Amrabat konusunda övgü dolu sözler de söyleyen Pellegrini, "Sezonu bitireceğiz ve bittiğinde önce nerede bitireceğimizi, ardından da kadro değişikliklerini konuşacağız; transferler, satışlar, sözleşmesi bitenler... Bu, gelecekte tartışılacak bir konu, ancak şüphesiz Sofyan, ihtiyaç duyduğumuz o pozisyonda takıma çok büyük katkı sağladı. Marc Roca veya Altimira da bu görevi yapabilir, ancak benim için bu çok önemli bir rol" ifadelerini kullandı.

Real Betis forması ile bu sezon 21 maça çıkan Sofyan Amrabat, 1 gollük katkı sağladı.

İspanyol ekibinin Fenerbahçe ile yapılan kiralık anlaşması kapsamında 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

29 yaşındaki Faslı futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

