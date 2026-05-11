Maria Timofeeva, İstanbul Open'da ilk WTA 125 şampiyonluğunu kazandı!

İstanbul'da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen uluslararası tenis turnuvasında tekler şampiyonu Maria Timofeeva oldu.

WTA 125 seviyesinde gerçekleşen İstanbul Open'da 19 ülkeden sporcular mücadele ederken, finalde Donna Vekic ile Maria Timofeeva karşı karşıya geldi. 1 saat 31 dakika süren finalde Timofeeva, rakibi Donna Vekic'i 6-4, 6-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla Timofeeva, kariyerinin WTA 125 seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Finalin ardından düzenlenen törende sporculara kupaları Türkiye Tenis Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi. Turnuva boyunca İstanbul, uluslararası tenisçileri ağırlayarak üst düzey maçlara ev sahipliği yaptı.