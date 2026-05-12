CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübü reddeden Joao Gomes'in Atletico Madrid'e imza atmak üzere olduğu ortaya çıktı. Bu imzanın ise Ederson transferinin önünü açabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 18:54
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üst üste 5. kez kupayı kaldırmak üzere yönünü gelecek sezonun kadro planlamasına çevirdi.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Bu doğrultuda orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların listesinin üst sıralarında yer alan iki isim ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

CİMBOM TEKLİF SUNDU

Cimbom'un Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Joao Gomes için teklif yapan kulüpler arasında olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Atletico Madrid'e imza atmak isteyen Gomes, Galatasaray başta olmak üzere Zenit St. Petersburg, Leeds United, Atalanta'nın mali açıdan tatmin edici tekliflerine rağmen transferde son kararını verdi.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

TRANSFERDE KELEBEK ETKİSİ

25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, La Liga temsilcisine "evet" dedi. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması beklenirken bu gelişme, Aslan'ın Ederson transferindeki umutlarını tazeledi.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Atletico Madrid'in Joao Gomes transferinde mutlu sona ulaşması ile birlikte Ederson yarışından çekildiği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Bu gelişmenin Galatasaray'ın transferde elini güçlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

DEVRE ARASINDA DA GÜNDEMDEYDİ

Okan Buruk'un çok istediği 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu için kış transfer döneminde de temaslar gerçekleştirilmişti.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Bu sezon Atalanta forması ile 40 müsabakada görev alan Ederson, toplamda 3 kez fileleri sarsarken 2 kez golü getiren pası attı.

Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!

Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi...
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a mı geliyor?
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Veli Ağbaba'nın kasası... Özgür Özel'in sırdaşı! Takvim'in deşifre ettiği Turgut Koç'a gözaltı: Konuşursa CHP'de taşlar yerinden oynar
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı!
Real Betis'ten Amrabat kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da kutlama biletleri satışa çıktı! G.Saray'da kutlama biletleri satışa çıktı! 18:12
Cem Kavçak ve Murat Yıldırım A Spor'da buluştu! Cem Kavçak ve Murat Yıldırım A Spor'da buluştu! 17:11
F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... 16:52
Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! 16:42
TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! 16:22
Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! 16:07
Daha Eski
Real Betis'ten Amrabat kararı! Real Betis'ten Amrabat kararı! 15:51
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı 15:25
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 15:01
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! 14:09
F.Bahçe'den ücretsiz bilet müjdesi! F.Bahçe'den ücretsiz bilet müjdesi! 13:00
G.Saray'da divan kurulu toplantısı yapılacak G.Saray'da divan kurulu toplantısı yapılacak 12:42