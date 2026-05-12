Galatasaray'a transferde bir iyi bir kötü haber!
Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübü reddeden Joao Gomes'in Atletico Madrid'e imza atmak üzere olduğu ortaya çıktı. Bu imzanın ise Ederson transferinin önünü açabileceği kaydedildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 18:54
Atletico Madrid'e imza atmak isteyen Gomes, Galatasaray başta olmak üzere Zenit St. Petersburg, Leeds United, Atalanta'nın mali açıdan tatmin edici tekliflerine rağmen transferde son kararını verdi.
TRANSFERDE KELEBEK ETKİSİ
25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, La Liga temsilcisine "evet" dedi. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması beklenirken bu gelişme, Aslan'ın Ederson transferindeki umutlarını tazeledi.
Atletico Madrid'in Joao Gomes transferinde mutlu sona ulaşması ile birlikte Ederson yarışından çekildiği aktarıldı.
Bu gelişmenin Galatasaray'ın transferde elini güçlendirdiği kaydedildi.
DEVRE ARASINDA DA GÜNDEMDEYDİ
Okan Buruk'un çok istediği 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu için kış transfer döneminde de temaslar gerçekleştirilmişti.
Bu sezon Atalanta forması ile 40 müsabakada görev alan Ederson, toplamda 3 kez fileleri sarsarken 2 kez golü getiren pası attı.
Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.