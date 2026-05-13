Tevfik Odabaşı'nın oğlu Muhammed Sami Odabaşı milli takıma yükseldi!

Türk güreşinin önemli isimlerinden Tevfik Odabaşı'nın ardından şimdi aynı heyecanı oğlu Muhammed Sami Odabaşı yaşatıyor. Genç sporcu, babasının izinden giderek milli takım formasına kadar yükseldi.

Henüz genç yaşta olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed Sami Odabaşı, babası gibi 60 kiloda mücadele ediyor. Gelecek vadeden milli sporcu, şimdi kariyerinin en önemli organizasyonlarından biri için mindere çıkmaya hazırlanıyor.

Bulgaristan'ın Samakov kentinde 15-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan genç güreşçinin hedefi, Avrupa'da kürsüye çıkarak başarılarına yenilerini eklemek.

Türk güreşinde baba-oğul başarı hikayelerine bir yenisini yazmak isteyen Muhammed Sami Odabaşı, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya ve olimpiyat arenasında da adından söz ettirmeyi amaçlıyor.