CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lens - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 37. hafta müthiş bir final maçına sahne oluyor! Lider Paris Saint-Germain, en yakın rakibi Lens deplasmanına şampiyonluk için çıkıyor. 13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 22:00'de başlayacak bu dev mücadele FOTOMAÇ.com'da takip edilebilecek. Peki, Lens - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme bilgileri...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 13:04
Lens - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - Paris Saint-Germain maçı canlı izlemek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de sezonun en kritik randevusu geldi çattı. Lider Paris Saint-Germain, en yakın takipçisi Lens deplasmanına konuk oluyor. PSG için sadece bir puanın şampiyonluk anlamına geldiği bu mücadelede, Lens ise şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için mutlak galibiyet peşinde. İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba (bu akşam) oynanacak olan Lens - Paris Saint-Germain maçının saati, yayın kanalı ve tüm detaylar...

LENS-PSG MAÇI HANGİ GÜN?

Lens-PSG maçı, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak.

LENS-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Lens-PSG maçı, saat 22:00'de başlayacak.

LENS-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lens ve PSG, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lens'da, Stade Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak.

PARIS SAINT-GERMAIN: ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Luis Enrique yönetimindeki PSG, hafta sonu Brest karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle puan farkını 6'ya çıkardı. Bu akşam Lens deplasmanından beraberlikle bile dönse, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé gibi yıldızların hücum hattındaki performansı, Paris ekibinin en büyük kozu.

LENS: "YA TAMAM YA DEVAM" MAÇI

Ev sahibi Lens için matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala devam ediyor ancak bu mucize için tek bir yol var: Kalan iki maçını da kazanıp PSG'nin üst üste hata yapmasını beklemek. Kendi sahasında müthiş bir taraftar desteğine sahip olan Lens, Nantes galibiyetinin moraliyle sahaya çıkıyor.

LENS - PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Lens'in muhtemel ilk 11'i: Risser, Ganiou, Baidoo, Sarr, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Said, Fofana, Edouard

Paris Saint-Germain muhtemel ilk 11'i: Marin, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Özkan Yalım uçkuru ifşaladı: Şeker Komisyonu’nda gayriahlaki skandal | Ağbaba’dan otel odasında CHP’li kadınlarla viskili alem
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer...
F.Bahçe'de 12 ayrılık birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens - Paris Saint-Germain maçı bilgileri Lens - Paris Saint-Germain maçı bilgileri 13:04
G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 13:02
Icardi Galatasaray'da kalmalı mı gitmeli mi? Icardi Galatasaray'da kalmalı mı gitmeli mi? 12:23
G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! 12:20
"Altyapıya destek veren çok değerli kulüplerimiz var" "Altyapıya destek veren çok değerli kulüplerimiz var" 12:12
Kupa yarı finalinin VAR'ı açıklandı! Kupa yarı finalinin VAR'ı açıklandı! 12:06
Daha Eski
Dünya Boccia Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya! Dünya Boccia Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya! 11:54
Tevfik Odabaşı'nın oğlu milli takımda! Tevfik Odabaşı'nın oğlu milli takımda! 11:30
Torreira’ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi Torreira’ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi 11:19
Aliağa Petkimspor 44 maçta 17 galibiyet aldı! Aliağa Petkimspor 44 maçta 17 galibiyet aldı! 11:16
Rıza Kayaalp: En büyük hayallerimden biri... Rıza Kayaalp: En büyük hayallerimden biri... 11:14
G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... 11:14