Göztepe Voleybol rus yıldız Olga Vaganova ile anlaştı!

Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezon öncesi transferde Rus smaçör Olga Vaganova'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Göz-Göz, son olarak Rusya'nın Uralochka-NTMK takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübün açıklamasında, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu Rus oyuncu Olga Vaganova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerine Uralochka-NTMK'da başlayan Olga Vaganova, son olarak yine aynı takımın formasını giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Olga" ifadeleri yer aldı.