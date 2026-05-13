Karateciler Dünya Şampiyonası yolunda önemli derecelere imza attı!

Uşak'ta düzenlenen, 288 kulüp ve 1322 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Spor Toto Ümit-Genç ve U21 Premier Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda Kayserili sporcular kürsüde yerini aldı. Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri niteliği taşıyan bu zorlu organizasyonda, Kayseri'yi temsil eden sporculardan Kevser Sude Taşkın, Ümitler Kata kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Yine Kevser Sude Taşkın, Ravzanur Türkmen, Zeynep Ecrin Saylan ve İdil Melis Güneş'ten oluşan Ümit-Genç Bayan Kata Takımı da Türkiye ikincisi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en güçlü sporcularının mücadele ettiği bu üst düzey şampiyonada ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı ve antrenörümüz Fatih Güneş'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.