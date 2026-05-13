Juan Göztepe'de kalma kararını açıkladı!

Süper Lig'de son hafta öncesi puan tablosunda beşinci sırada yer alıp başarılı bir sezon geçiren Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Juan, ülkesinde spor basınına açıklamalarda bulundu. Geçen sezon başında Sao Paulo'dan, Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a alınarak hiç oynamadan Göztepe'ye kiralanan, bu sezon başında ise bonservisiyle transfer edilerek 2029'a kadar sözleşme imzalanan 24 yaşındaki yıldız, İzmir'de mutlu olduğunu söyledi. Göztepe formasıyla geçen sezon ligde 7 gol, 3 asistle oynayan, bu sezon ise 11 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çeken futbolcu, "İyi gidişatımda Türkiye'de Juan'ın gördüğü mükemmel ilginin büyük payı var. Hatta İngiltere'den Southampton tarafından ilk etapta kiralık olarak gelmiş olmama rağmen burada kalmayı tercih ettim" dedi.

Göztepe'de Sport Republic yönetimi, Juan için ara transferde Fransız ekibi Lille'den gelen 15 milyon euro bonservis teklifini kabul etmezken, yıldız futbolcu, "Bu yılı burada tamamlayıp Southampton'a dönebilirdim ama çok şükür burada geçirdiğim ilk sezon çok iyi geçti. İyi istatistiklere ulaştım, piyasada daha fazla görünür oldum. En başından beri proje, bizim Avrupa'ya açılan bir kapı elde etmemiz içindi ve bence bu çok iyi planlandı, çok iyi uygulandı. Bunun akıllıca bir karar olduğunu düşünüyorum. Kulüpler aynı grubun takımları ama İngiltere'ye gitseydim her şeye sıfırdan başlamam gerekecekti. Kendimi yeniden kanıtlamam gerekecekti ve burası artık alıştığım bir yer. Göztepe'de mutluyum" ifadelerini kullandı.

SOUTHAMPTON YİNE PREMIER LİG KAPISINDA

Son 4 yıldır Göztepe'nin futbol şubesini devralan Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton, bir kez daha Premier Lig'in kapısına geldi. Sport Republic yönetiminde Göztepe'nin Süper Lig'e döndüğü aynı sezon olan 2024'te Premier Lig'e çıkıp geçen sezon küme düşen Southampton, bir kez daha finale kaldı. İngiltere Championship play-off'unda Middlesbrough ile ilk maçta 0-0 berabere kalan Southampton, rövanşta rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. Southampton, finalde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaşacak. Wembley Stadı'nda 23 Mayıs'ta oynanacak finali kazanan takım, Premier Lig'e yükselerek dev bir gelirin de sahibi olacak.