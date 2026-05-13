Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalyan basını, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği yıldız futbolcuyla dünya devine transferine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 15:41
Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 15:41

2025/26 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yönetim, bu sezon son 16 turunda veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gidecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan Cimbom, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi önümüzdeki sezon için de ses getirecek transferlere imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biriyse Manchester City forması giyen Bernardo Silva oldu.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Sarı-kırmızılılar, 2017 yılından bu yana formasını giydiği İngiliz devinden ayrılacağını açıklayan tecrübeli yıldız için devreye girdi.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Galatasaraylı kurmaylar Silva transferi için girişimlerini sürdürürken, Çizme basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

JUVENTUS İÇİN RONALDO İLE GÖRÜŞTÜ

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Bernardo Silva, Juventus'un kendisiyle ilgilenmesi sonrası daha önce İtalyan devinde forma giyen vatandaşı Cristiano Ronaldo ile telefonda görüşerek Juventus ile ilgili bilgi aldığı ve Ronaldo'nun da vatandaşına olumlu referans verdiği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Haberde deneyimli orta saha oyuncusunun Ronaldo'nun yanı sıra Joao Cancelo ve Danilo ile de görüştüğü kaydedildi.

JUVENTUS İÇİN RONALDO İLE GÖRÜŞTÜ

Bernardo Silva'nın MLS, Suudi Arabistan ve ülkesi Portekiz'den gelen tekliflere saygı duysa da bu ülkelerde oynamayı düşünmediği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

Barcelona ve Atletico Madrid'in de yıldız futbolcuyla ilgilendiği ancak Avrupa'daki en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı vurgulandı.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcuya 2 yıllık sözleşme, 10 milyon Euro maaş ve yüksek meblağda imza parası teklif ettiği kaydedildi.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE AMA...

Galatasaray'ın bu transfer için Portekizli yıldızın yakın arkadaşı İlkay Gündoğan'ı devreye soktuğu ancak Silva'nın Süper Lig'i tam anlamıyla çekici bulmadığı belirtildi.

EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

31 yaşındaki futbolcunun Juventus'un ilgisini değerlendirmeye aldığı ve bu doğrultuda Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo ve Danilo ile İtalyan devine transferine ilişkin görüştüğü ifade edildi.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Juventus'un Bernardo Silva'ya 2028 yılına kadar 6 milyon Euro maaş + 2 milyon Euro bonus (Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunda 1 milyon Euro, maç ve gol sayısına bağlı 1 milyon Euro) ve 2029 için opsiyonlu bir sözleşme önerdiği yazıldı.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Bernardo Silva'nın kariyeri için gerçekten doğru bir hamle olup olmadığını görmek için hem İtalyan futbolunu hem de Juventus'u araştırdığı kaydedildi.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE AMA...

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin de Portekizli yıldızı takımında görmek istediği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 49 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

