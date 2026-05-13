Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalyan basını, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği yıldız futbolcuyla dünya devine transferine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 15:41
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan Cimbom, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi önümüzdeki sezon için de ses getirecek transferlere imza atmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biriyse Manchester City forması giyen Bernardo Silva oldu.
Sarı-kırmızılılar, 2017 yılından bu yana formasını giydiği İngiliz devinden ayrılacağını açıklayan tecrübeli yıldız için devreye girdi.
Galatasaraylı kurmaylar Silva transferi için girişimlerini sürdürürken, Çizme basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
JUVENTUS İÇİN RONALDO İLE GÖRÜŞTÜ
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Bernardo Silva, Juventus'un kendisiyle ilgilenmesi sonrası daha önce İtalyan devinde forma giyen vatandaşı Cristiano Ronaldo ile telefonda görüşerek Juventus ile ilgili bilgi aldığı ve Ronaldo'nun da vatandaşına olumlu referans verdiği öğrenildi.
Haberde deneyimli orta saha oyuncusunun Ronaldo'nun yanı sıra Joao Cancelo ve Danilo ile de görüştüğü kaydedildi.
Bernardo Silva'nın MLS, Suudi Arabistan ve ülkesi Portekiz'den gelen tekliflere saygı duysa da bu ülkelerde oynamayı düşünmediği aktarıldı.
EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN
Barcelona ve Atletico Madrid'in de yıldız futbolcuyla ilgilendiği ancak Avrupa'daki en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı vurgulandı.
Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcuya 2 yıllık sözleşme, 10 milyon Euro maaş ve yüksek meblağda imza parası teklif ettiği kaydedildi.
İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE AMA...
Galatasaray'ın bu transfer için Portekizli yıldızın yakın arkadaşı İlkay Gündoğan'ı devreye soktuğu ancak Silva'nın Süper Lig'i tam anlamıyla çekici bulmadığı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcunun Juventus'un ilgisini değerlendirmeye aldığı ve bu doğrultuda Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo ve Danilo ile İtalyan devine transferine ilişkin görüştüğü ifade edildi.
Juventus'un Bernardo Silva'ya 2028 yılına kadar 6 milyon Euro maaş + 2 milyon Euro bonus (Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunda 1 milyon Euro, maç ve gol sayısına bağlı 1 milyon Euro) ve 2029 için opsiyonlu bir sözleşme önerdiği yazıldı.
Bernardo Silva'nın kariyeri için gerçekten doğru bir hamle olup olmadığını görmek için hem İtalyan futbolunu hem de Juventus'u araştırdığı kaydedildi.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin de Portekizli yıldızı takımında görmek istediği aktarıldı.
Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 49 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.