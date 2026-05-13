Galatasaray'a transferde Cristiano Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü

31 yaşındaki futbolcunun Juventus'un ilgisini değerlendirmeye aldığı ve bu doğrultuda Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo ve Danilo ile İtalyan devine transferine ilişkin görüştüğü ifade edildi.

Juventus'un Bernardo Silva'ya 2028 yılına kadar 6 milyon Euro maaş + 2 milyon Euro bonus (Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunda 1 milyon Euro, maç ve gol sayısına bağlı 1 milyon Euro) ve 2029 için opsiyonlu bir sözleşme önerdiği yazıldı.