25 YABANCI OLACAK Santrfor takviyesinin ardından kadrosunda 25 yabancı futbolcu olması beklenen Fenerbahçe, henüz hiçbir isimle yollarını ayırmadı.

EN AZ 10 FUTBOLCU 10+4 kuralı kapsamında en az 10 yabancı futbolcuyla vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerin oyuncuları ile ilgili transfer dedikoduları da artarak devam ediyor.