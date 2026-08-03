Fenerbahçe'de flaş ayrılık ihtimali! İspanyol ekibi talip oldu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuya İspanyol ekibi talip oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 09:35
Kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Santrfor takviyesi için beklemeye geçen sarı-lacivertlilere müjdeyi Başkan Aziz Yıldırım verdi.
AZİZ YILDIRIM AÇIKLADI
Düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda santrfor transferi hakkında konuşan Yıldırım, "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.
25 YABANCI OLACAK
Santrfor takviyesinin ardından kadrosunda 25 yabancı futbolcu olması beklenen Fenerbahçe, henüz hiçbir isimle yollarını ayırmadı.
EN AZ 10 FUTBOLCU
10+4 kuralı kapsamında en az 10 yabancı futbolcuyla vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerin oyuncuları ile ilgili transfer dedikoduları da artarak devam ediyor.
CARLOS, LIVAKOVIC, BECAO, FAYED...
Takımdan ayrılması gündemde olan Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Omar Fayed gibi isimlerin yanı sıra, sürpriz bir oyuncu hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
DEVRE ARASINDA GELMİŞTİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan o futbolcunun sezon başında takımdan ayrılabileceği öğrenildi.
O İSİM ANTHONY MUSABA
25-26 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle transfer olan Anthony Musaba'nın ismi, ayrılık dedikodularında yer alıyor.
LALIGA'DAN TALİP ÇIKTI
İspanyol basınından ABC Deportes gazetecisi Angel Garcia'nın haberine göre; İspanya temsilcisi Deportivo La Coruna, Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı hücum oyuncusunu transfer etmek istiyor.
AUBAMEYANG'I ALMIŞLARDI
Kadrosunu daha önce Teun Gijselhart ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'nin de anlaşma noktasına geldiği Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimlerle güçlendiren İspanyol ekibinin, şimdi de gözünü Fenerbahçe'deki kanat oyuncusuna çevirdiği öne sürüldü.
LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
25 yaşındaki oyuncunun, İspanyol kulübünün transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor.
HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK
Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma olmasa da İspanyol temsilcisinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer döneminin son günlerinde somut adımlar atabileceği gelen bilgiler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Sezonu ise toplamda 45 maçta 8 gol, 10 asistlik performansla noktalamıştı.
2030'A KADAR KONTRATI VAR
Hollandalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yazında sona erecek.