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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık ihtimali! İspanyol ekibi talip oldu

Fenerbahçe'de flaş ayrılık ihtimali! İspanyol ekibi talip oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuya İspanyol ekibi talip oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 09:35
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

Kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

Santrfor takviyesi için beklemeye geçen sarı-lacivertlilere müjdeyi Başkan Aziz Yıldırım verdi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

AZİZ YILDIRIM AÇIKLADI

Düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda santrfor transferi hakkında konuşan Yıldırım, "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

25 YABANCI OLACAK

Santrfor takviyesinin ardından kadrosunda 25 yabancı futbolcu olması beklenen Fenerbahçe, henüz hiçbir isimle yollarını ayırmadı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

EN AZ 10 FUTBOLCU

10+4 kuralı kapsamında en az 10 yabancı futbolcuyla vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerin oyuncuları ile ilgili transfer dedikoduları da artarak devam ediyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

CARLOS, LIVAKOVIC, BECAO, FAYED...

Takımdan ayrılması gündemde olan Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Omar Fayed gibi isimlerin yanı sıra, sürpriz bir oyuncu hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

DEVRE ARASINDA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan o futbolcunun sezon başında takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

O İSİM ANTHONY MUSABA

25-26 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle transfer olan Anthony Musaba'nın ismi, ayrılık dedikodularında yer alıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

LALIGA'DAN TALİP ÇIKTI

İspanyol basınından ABC Deportes gazetecisi Angel Garcia'nın haberine göre; İspanya temsilcisi Deportivo La Coruna, Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı hücum oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

AUBAMEYANG'I ALMIŞLARDI

Kadrosunu daha önce Teun Gijselhart ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'nin de anlaşma noktasına geldiği Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimlerle güçlendiren İspanyol ekibinin, şimdi de gözünü Fenerbahçe'deki kanat oyuncusuna çevirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

25 yaşındaki oyuncunun, İspanyol kulübünün transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK

Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma olmasa da İspanyol temsilcisinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer döneminin son günlerinde somut adımlar atabileceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

Sezonu ise toplamda 45 maçta 8 gol, 10 asistlik performansla noktalamıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Devre arasında gelmişti

2030'A KADAR KONTRATI VAR

Hollandalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yazında sona erecek.

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