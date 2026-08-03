Trabzonspor transfer gündeminin bir numaralı maddesi haline gelen Mohamed Salah konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Mısır basınında yer alan son dakika haberlerine göre; Mohamed Salah - Trabzonspor transferinin Çarşamba günü netleşerek resmiyete kavuşacağı öne sürüldü. Tarafların son bir detaylı görüşme gerçekleştireceği ve Çarşamba gününe kadar Mısırlı yıldızın geleceğinin kesinleşeceği aktarıldı. Bordo-mavili yönetimin planlamasında ise Mısırlı yıldızı tatil yaptığı Mikonos'tan özel uçakla Türkiye'ye getirip sağlık kontrollerinden geçirmek ve görkemli bir imza töreni düzenlemek yer alıyor.

TRABZON'DA BÜYÜK HEYECAN VE DÜNYA BASINI

Dünyaca ünlü yıldızın gündeme gelmesiyle bordo-mavili taraftarlar sokaklara döküldü. Kentte LED ekranlı araçlarla Salah'ın gol videoları yayınlanırken, TS Club'larda formaların arkasına şimdiden "Salah" yazdırılmaya başlandı. Gelişmeler dış basında da geniş yankı buldu:

İngiltere

BBC Sport, "Salah'ta sürpriz gelişme.. Salah, Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın" başlığıyla gelişmeyi duyururken, Daily Mail ve The Sun da görüşmelerin sıcak bir şekilde sürdüğünü aktardı.

İspanya

Atletico Madrid'in de bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanat için devreye girdiği öne sürüldü.

Mısır

Ülkenin önde gelen kanallarından On Sport, Salah'ın teklife yeşil ışık yaktığını vurguladı.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Süreçle ilgili soruları yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise temkinli duruşunu korudu. Başkan Doğan, "Daha önce söylediğim gibi. Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben hiç, şu anda böyle bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

MÜZİK DİKKAT ÇEKTİ

Fırtına'da resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda kullanılan Katy Perry'nin "Dark Horse" adlı şarkısı öne çıkarıldı. Şarkının klibi, tamamen Antik Mısır temasıyla çekilmiş olması nedeniyle dikkat çekti. Mohamed Salah'ın futbol dünyasında "The Egyptian King" (Mısır Kralı) lakabıyla tanınması söz konusu şarkı seçiminde göz önünde tutuldu.