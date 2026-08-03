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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Fenerbahçe, Rafael Leao transferinde kritik viraja girdi. Milan'ın kapısını bu kez resmi teklifle çalmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcu için teklif yapacağı rakam... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Fenerbahçe, Rafael Leao transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Sarı-lacivertli yönetim, Milan ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından bu hafta yeniden Milano'ya giderek transfer görüşmelerinde kritik bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

İlk pazarlıkta Milan'a 35 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunan Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 50 milyon Euro seviyesindeki bonservis talebinden geri adım atmaması üzerine planını değiştirdi.

Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetimin, bu kez 40 ila 42 milyon Euro arasında değişen resmi bonservis teklifini Milan'ın masasına koyacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

G.SARAY DA MASADA OTURUYOR
Sarı-lacivertli kurmaylar, yapılacak görüşmelerin ardından Milan'ın bonservis beklentisinde indirime gitmesini beklerken, tarafların ortak bir rakamda anlaşabileceği değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Yönetim cephesi, transferin olumlu sonuçlanacağına inanıyor.

Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Transferin gerçekleşmesi halinde Rafael Leao'nun Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro net maaş kazanacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Teknik heyetin de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu, kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, transferi sonuçlandırmak için temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek

Bu arada bilindiği gibi Galatasaray da futbolcuyla ilgileniyor.

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