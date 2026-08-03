Fenerbahçe'de Rafael Leao zirvesi! Transferi o rakama bitirecek
Fenerbahçe, Rafael Leao transferinde kritik viraja girdi. Milan'ın kapısını bu kez resmi teklifle çalmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcu için teklif yapacağı rakam... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Sabah'ta yer alan habere göre; yönetimin, bu kez 40 ila 42 milyon Euro arasında değişen resmi bonservis teklifini Milan'ın masasına koyacağı öğrenildi.
G.SARAY DA MASADA OTURUYOR
Sarı-lacivertli kurmaylar, yapılacak görüşmelerin ardından Milan'ın bonservis beklentisinde indirime gitmesini beklerken, tarafların ortak bir rakamda anlaşabileceği değerlendiriliyor.
Yönetim cephesi, transferin olumlu sonuçlanacağına inanıyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde Rafael Leao'nun Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro net maaş kazanacağı ifade ediliyor.
Teknik heyetin de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu, kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, transferi sonuçlandırmak için temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Bu arada bilindiği gibi Galatasaray da futbolcuyla ilgileniyor.
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