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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için stoper arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, dünkü hazırlık maçı öncesinde Boudlal'ın transferi için Rennes ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor.

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Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

Galatasaray'ın Rennes'in 20 yaşındaki stoperi Ait Boudlal'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

Takvim'in haberine göre, Galatasaray yönetimi, dün oynanan maç öncesi Rennes yönetimiyle Abdelhamid Ait Boudlal için görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

20 yaşındaki stoperin güncel değeri 12 milyon euro seviyesinde.

Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

1.90 boyundaki futbolcunun kulübü Rennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar.

Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

Boudlal, uzun boyuna rağmen geniş alanda savunma yapabiliyor.

Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

Faslı futbolcu rakip forvetleri takip edebilen bir stoper profili çiziyor.

Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme

20 yaşındaki savunmacının, teknik ekibin beğendiği isimlerden biri olduğu bilinen detaylar arasında.

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