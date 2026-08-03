Galatasaray'dan Rennes'in genç stoperine kanca! Maç öncesi görüşme
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için stoper arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, dünkü hazırlık maçı öncesinde Boudlal'ın transferi için Rennes ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın Rennes'in 20 yaşındaki stoperi Ait Boudlal'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray yönetimi, dün oynanan maç öncesi Rennes yönetimiyle Abdelhamid Ait Boudlal için görüşme gerçekleştirdi.
20 yaşındaki stoperin güncel değeri 12 milyon euro seviyesinde.
1.90 boyundaki futbolcunun kulübü Rennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar.
Boudlal, uzun boyuna rağmen geniş alanda savunma yapabiliyor.
Faslı futbolcu rakip forvetleri takip edebilen bir stoper profili çiziyor.
20 yaşındaki savunmacının, teknik ekibin beğendiği isimlerden biri olduğu bilinen detaylar arasında.
Bu görüşmenin olacağı günler öncesinden belirtilmişti.