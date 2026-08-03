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Beşiktaş'a Höjbjerg müjdesi! Transfere izin çıktı

Marsilya'nın Pierre-Emile Höjbjerg ile yollarını ayırmaya hazır olması, Beşiktaş'ın transfer umutlarını artırdı. Fransız ekibinin kolaylık sağlamaya sıcak baktığı belirtilirken, siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'a Höjbjerg müjdesi! Transfere izin çıktı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Pierre-Emile Höjbjerg için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Marsilya'nın, 30 yaşındaki Danimarkalı ön liberoyla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Buna rağmen Marsilya yönetiminin, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre Marsilya, Höjbjerg'in Beşiktaş'a transferi konusunda herhangi bir zorluk çıkarmayı düşünmüyor. Bu gelişme, Siyah-Beyazlılar'ın yaz transfer döneminde gündeminde bulunan Danimarkalı 6 numara için iddiaları daha da güçlendirdi. Beşiktaş yönetiminin, orta sahaya lider özellikleri taşıyan tecrübeli bir oyuncu kazandırmak istediği, Höjbjerg'in de bu doğrultuda üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

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