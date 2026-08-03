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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Fenerbahçe, savunmaya yerli takviyesi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un başarılı stoperi Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmak isterken, transfer için yıldız bir ismi de içeren takas formülü hazırladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Stoper rotasyonunu yerli bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Alanyaspor'un genç stoperi Ümit Akdağ var...

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Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da istediği 22 yaşındaki savunmacı için bu hafta içinde resmi temaslar başlayacak.

Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler, 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Akdeniz ekibine, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in yanı sıra 5 milyon euro da para teklif edecek.

Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Gelen bilgilere göre; Alanyaspor takas teklifine sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Sebebi de Cengiz Ünder'in yüksek maaşı...

Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Fenerbahçe'den yıllık 3.6 milyon euro alan Cengiz'e Alanyaspor'un maksimum 1 milyon euro verebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

Fenerbahçe, Cengiz'in maaşının kalan kısmını karşılaması halinde transfer gerçekleşebilir.

Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

2 YIL CHELSEA'DE OYNADI
Futbola Steaua Bükreş altyapısında başlayan Ümit Akdağ, 2015'te Chelsea altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...

2017'de ise Alanyaspor bedelsiz olarak oyuncuyu altyapısına transfer etti.

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