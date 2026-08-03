Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle! Cengiz Ünder artı 5 milyon Euro...
Fenerbahçe, savunmaya yerli takviyesi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un başarılı stoperi Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmak isterken, transfer için yıldız bir ismi de içeren takas formülü hazırladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Gelen bilgilere göre; Alanyaspor takas teklifine sıcak bakmıyor.
Sebebi de Cengiz Ünder'in yüksek maaşı...
Fenerbahçe'den yıllık 3.6 milyon euro alan Cengiz'e Alanyaspor'un maksimum 1 milyon euro verebileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe, Cengiz'in maaşının kalan kısmını karşılaması halinde transfer gerçekleşebilir.
2 YIL CHELSEA'DE OYNADI
Futbola Steaua Bükreş altyapısında başlayan Ümit Akdağ, 2015'te Chelsea altyapısına transfer oldu.
2017'de ise Alanyaspor bedelsiz olarak oyuncuyu altyapısına transfer etti.
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