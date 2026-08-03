Stoper rotasyonunu yerli bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Alanyaspor'un genç stoperi Ümit Akdağ var...

Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da istediği 22 yaşındaki savunmacı için bu hafta içinde resmi temaslar başlayacak.