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Haberler Beşiktaş Mauro Icardi Beşiktaş'a transfer olacak mı? Yönetimden flaş karar

Mauro Icardi Beşiktaş'a transfer olacak mı? Yönetimden flaş karar

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti. Siyah beyazlı yönetimin Arjantinli golcü için transfer kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 10:11
Mauro Icardi Beşiktaş'a transfer olacak mı? Yönetimden flaş karar

Santrfor için harıl harıl çalışan Beşiktaş'a menajeri aracılığı ile Mauro Icardi teklif edildi.

Yıldız oyuncu, Galatasaray defterini kapatırken temsilcisi Elio Pino, "Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Icardi'nin tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre ise geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın masasına gelen öneri kabul görmedi. Siyah-beyazlı kulübün idarecileri, Icardi önerisine, "Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz" diyerek kapıyı kapattı. Galatasaray forması ile ligde 4 şampiyonluk yaşayan ve "Aşkın Olayım" şarkısı ise Türkiye'ye damga vuran golcü yıldızın kariyer yolculuğunun ne yönde olacağı ise herkesin merak konusu.

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