Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Manchester United'ın ardından Tottenham da resmi girişimlere başlarken, yapılan teklif ve Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 09:16
Tottenham'ın Galatasaray ile ilk temaslarını kurduğu ve 50 ila 55 milyon sterlin arasında değişen bir teklif sunduğu öne sürüldü.
Ancak sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaklaşık 65 milyon sterlin bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
DE ZERBI'NİN HEDEFLERİNDEN BİRİ
Haberde, Tottenham yönetiminin yaz transfer dönemindeki iddialı hamlelerine bir yenisini eklemek istediği ifade edilirken, De Zerbi'nin Osimhen'i yeni sezonun en kritik transferlerinden biri olarak gördüğü aktarıldı.
Premier Lig ekibinin taraflar arasındaki bonservis farkını kapatmak için görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.
AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA
Victor Osimhen'in yalnızca Tottenham'ın değil, Avrupa'nın birçok önemli kulübünün de radarında olduğu belirtiliyor.
Buna rağmen Galatasaray'ın, başarılı golcüyü takımda tutmak için tüm şartları zorladığı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.
Osimhen, Galatasaray formasıyla 74 resmi karşılaşmada 59 gol atarken, 16 da asist yaparak toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.
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