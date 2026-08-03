Tottenham'ın Galatasaray ile ilk temaslarını kurduğu ve 50 ila 55 milyon sterlin arasında değişen bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Ancak sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaklaşık 65 milyon sterlin bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.