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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Manchester United'ın ardından Tottenham da resmi girişimlere başlarken, yapılan teklif ve Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 09:16
Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e Premier Lig'den bir talip daha çıktı.

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Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre, Tottenham, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

İddiaya göre teknik direktör Roberto De Zerbi'nin hücum hattını güçlendirmek istemesi üzerine Londra ekibi, Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına yazdı.

Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

Tottenham'ın Galatasaray ile ilk temaslarını kurduğu ve 50 ila 55 milyon sterlin arasında değişen bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

Ancak sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaklaşık 65 milyon sterlin bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

DE ZERBI'NİN HEDEFLERİNDEN BİRİ

Haberde, Tottenham yönetiminin yaz transfer dönemindeki iddialı hamlelerine bir yenisini eklemek istediği ifade edilirken, De Zerbi'nin Osimhen'i yeni sezonun en kritik transferlerinden biri olarak gördüğü aktarıldı.

Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

Premier Lig ekibinin taraflar arasındaki bonservis farkını kapatmak için görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA
Victor Osimhen'in yalnızca Tottenham'ın değil, Avrupa'nın birçok önemli kulübünün de radarında olduğu belirtiliyor.

Victor Osimhen'e dev teklif! Galatasaray o rakamı istiyor

Buna rağmen Galatasaray'ın, başarılı golcüyü takımda tutmak için tüm şartları zorladığı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

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