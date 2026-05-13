Deportivo Alaves-Barcelona maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Barcelona maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’nın 36. haftasında Deportivo Alaves, şampiyon Barcelona’yı ağırlıyor. 37 puanla 19. sırada yer alan ve kümede kalma umutlarını sürdürmek için galibiyete muhtaç olan Alaves, taraftarı önünde sezonun en büyük sürprizini yapmayı hedefliyor. 91 puanla zirvede rakipsiz olan ve geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu resmen ilan eden Barcelona ise deplasmanda görkemli formunu sürdürmek niyetinde. Peki, Alaves - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 17:06
Bask bölgesinde bu akşam ligin hem zirvesini hem de en altını ilgilendiren çok kritik bir 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Deportivo Alaves, 37 puanla 19. sırada bulunuyor ve düşme hattının üzerindeki Espanyol ile arasında sadece 2 puanlık bir fark var. Geçtiğimiz hafta alınan beraberlikle sarsılan Alaves için Barcelona karşısında alınacak her puan altın değerinde. Konuk ekip Barcelona cephesinde ise tam bir bayram havası hakim. Hansi Flick yönetiminde 91 puan toplayarak Real Madrid'e büyük fark atan Katalan devi, şampiyonluk kupasını cebine koyarak sahaya çıkıyor. İşte Deportivo Alaves-Barcelona maçının detayları!

Deportivo Alaves-Barcelona MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Deportivo Alaves-Barcelona maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Deportivo Alaves-Barcelona MAÇI SAAT KAÇTA?

Mendizorrotza Stadyumu'nun ev sahipliğindeki bu mücadele S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Deportivo Alaves: Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach; Suarez, Blanco, Alena; Martinez, Diabate

Barcelona: J Garcia; Kounde, E Garcia, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Rashford, Gavi, Fermin; Lewandowski

G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü
Galatasaray'a Kongolu dinamo!
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan Kazakistan yolunda: Türk Devletleri Teşkilatı toplanıyor
Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..."
G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
