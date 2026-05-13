CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Brest-Strasbourg maçı CANLI | Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Brest-Strasbourg maçı CANLI | Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Fransa Ligue 1’in 33. haftasında Brest, RC Strasbourg’u Stade Francis-Le Ble’de konuk ediyor. 38 puanla 12. sırada yer alan ve 7 maçtır galibiyete hasret kalan Brest, taraftarı önünde bu kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. 47 puanla 8. sırada bulunan ve Avrupa potasını zorladığı sezonda son düzlüğe giren Strasbourg ise deplasmanda kazanarak 50 puan barajını aşmayı hedefliyor. Peki, Brest - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 17:19
Brest-Strasbourg maçı CANLI | Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Brest-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa'nın kuzeybatısında, Brest şehrinde ligin düğüm noktalarından biri çözülüyor. Ev sahibi Brest, sezonun ikinci yarısında yaşadığı form düşüklüğüyle Avrupa hayallerinden uzaklaşsa da ligde kalmayı garantilemiş olmanın rahatlığıyla sahaya çıkıyor. Teknik direktör Eric Serge Roy yönetimindeki ekip, geçtiğimiz hafta PSG'ye karşı 1-0'lık dirençli bir oyun sergilese de puan alamamıştı. RC Strasbourg cephesinde ise motivasyon hala yüksek. Geçtiğimiz hafta Konferans Ligi rüyasına veda eden ve ardından ligde Angers ile 1-1 berabere kalan konuk ekip, sezonu ilk 8 içerisinde bitirerek başarılı bir tabloyu tamamlamak niyetinde. İşte Brest-Strasbourg maçının detayları!

Brest-Strasbourg MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1 33. hafta mücadelesi kapsamındaki Brest-Strasbourg maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Brest-Strasbourg MAÇI SAAT KAÇTA?

Francis la Ble'nin ev sahipliğindeki bu mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brest-Strasbourg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Soria; Dakonam, Duarte, Romero; Iglesias, Milla, Arambarri, Davinchi; Martin; Satriano, Vazquez

Strasbourg: Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Lato; Darder, Mascarell, Morlanes; Torre; Muriqi, Luvumbo

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü
Icardi'ye Ada'dan teklifler var!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Başkan Erdoğan Kazakistan yolunda: Türk Devletleri Teşkilatı toplanıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü!
Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye Ada'dan teklifler var! Icardi'ye Ada'dan teklifler var! 18:03
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 17:38
Brest-Strasbourg maçı ne zaman? Brest-Strasbourg maçı ne zaman? 17:19
Deportivo Alaves-Barcelona maçı ayrıntıları! Deportivo Alaves-Barcelona maçı ayrıntıları! 17:06
Getafe-Mallorca maçı muhtemel 11'ler! Getafe-Mallorca maçı muhtemel 11'ler! 16:45
Ju Jitsu Dünya Şampiyonası Antalya’da! Ju Jitsu Dünya Şampiyonası Antalya’da! 16:40
Daha Eski
Espanyol-Athletic Bilbao detayları! Espanyol-Athletic Bilbao detayları! 16:37
Villarreal-Sevilla maç bilgileri! Villarreal-Sevilla maç bilgileri! 16:29
Birgül Erken'den dünya rekoru! Birgül Erken'den dünya rekoru! 16:27
Karşıyaka yönetiminde istifa! Karşıyaka yönetiminde istifa! 16:10
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 15:51
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! 15:49