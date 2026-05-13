Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası Antalya’da başlayacak!

Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası, 14 Mayıs'ta Antalya'da başlayacak. Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyona 25 ülkeden 350 sporcu katılacak.

Türkiye'nin 65 sporcuyla yer alacağı şampiyonada müsabakalar Göynük Spor Salonu'nda yapılacak.

Şampiyonada 18 yaş altı, 21 yaş altı, büyükler ve masterler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak. Organizasyon, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası'nın ilk kez Türkiye'de yapılacağını belirterek, "Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli takımımızın bu şampiyonada önemli başarılar elde edeceğine ve madalyalar kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.