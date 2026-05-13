Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası Antalya’da başlayacak!

Ziraat Türkiye Kupası
Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası 14 Mayıs'ta Antalya Kemer'de başlayacak. 25 ülkeden 350 sporcu katılacak organizasyonda Türkiye 65 sporcuyla mücadele edecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 16:41
Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası, 14 Mayıs'ta Antalya'da başlayacak. Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyona 25 ülkeden 350 sporcu katılacak.

Türkiye'nin 65 sporcuyla yer alacağı şampiyonada müsabakalar Göynük Spor Salonu'nda yapılacak.

Şampiyonada 18 yaş altı, 21 yaş altı, büyükler ve masterler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak. Organizasyon, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Contact Ju Jitsu Dünya Şampiyonası'nın ilk kez Türkiye'de yapılacağını belirterek, "Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli takımımızın bu şampiyonada önemli başarılar elde edeceğine ve madalyalar kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

