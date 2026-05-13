Haldun Metinler, Karşıyaka yönetiminden istifa etti!

Futbol ve voleybolun ardından basketbolda da sezonu tamamlayan Karşıyaka'da olağan mali genel kurulun tarihi 2 Haziran olarak açıklanıp seçimli genel kurulla ilgili henüz bir karar alınmazken yönetim kurulunda bir istifa daha yaşandı. Yeşil-kırmızılı yönetim kurulunda daha önce Mehmet Doğan ve Bahadır Erdil'in istifası sonrası Haldun Metinler de istifa etti. Metinler istifa açıklamasında maddi imkansızlıklar nedeniyle basketbolda ve futbolda takım kurulamaz olarak görülen dönemde ateşten gömleği yönetim olarak giydiklerini belirterek, "Her ne kadar futbolda sezon başında hayalini bile kuramadığımız şampiyonluğu son 3 maçta kaybetmiş olsak da, basketbolda ise ligde kalmanın başarı mı yoksa yaşananların başarısızlık mı olduğu tartışmaları sürse de; ben, içinde bulunmaktan büyük onur duyduğum yönetim kurulundaki görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarıma, cefakâr taraftarlarımıza ve kulübümüz için emek veren herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.