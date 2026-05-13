Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 16 Mayıs'ta yeni projelerimizi paylaşacağız

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 13:44 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 14:10
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"2 SENE DAHA BU GÖREVE TALİBİZ"

"Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 2 sene daha bu göreve talibiz. Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin."

"16 MAYIS'TA YENİ PROJELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

16 Mayıs'ta Galatasaray Adası'nda yapacağımız bir etkinlikle yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız.

"TARAFTARLARIMIZLA 36..."

Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız. Taraftarımızla 36... 36 ağzımdan çıktı. Bunda bir iş var. Cuma günü taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. (Gülerek)

"ÖNÜMÜZDE TARİHİ BİR FIRSAT VAR"

"Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak, torunlarımıza daha iyi bir Galatasaray bırakmak için önümüzde fırsat var.

Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız bir Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz."

