Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Göztepe, evinde Parmos Bordo BK'yı Barnes'ın son saniye basketiyle 73-71 yenerek seriyi üçüncü maça taşıdı. Bornova'daki kritik maçta geriden gelen Göz-Göz, taraftar desteğiyle büyük zafer kazandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 15:14
Göztepe, Parmos Bordo'yu 73-71 yendi!

Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında evinde Bandırma ekibi Parmos Bordo BK'yı Barnes'ın son saniye basketiyle 73-71 yenerek Basketbol Süper Ligi yarışını bırakmayan Göztepe, seriyi üçüncü maça taşımayı başardı. Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde geriden gelip taraftarının desteğiyle kazanan Göz-Göz büyük sevinç yaşadı. Göztepe'nin potadaki kritik zaferine Süper Lig'deki futbol takımının kaptanı İsmail Köybaşı ve Ogün de tribünden destek verdi. Futbolcular da maç sonunda basketbol takımıyla birlikte parkede sevindi. İki takım arasındaki üçüncü ve son maç 15 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Bandırma'da oynanacak.

Kazanan takım finalde Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle Basketbol Süper Ligi yarışında rakip olacak. Göztepe Antrenörü Nehir Berk, "Evimizde, taraftarımızın büyük desteğiyle kazanarak seriyi uzattığımız için mutluyuz. Oynayan, oynamayan her oyuncumuz galibiyeti çok istedi ve bu istek sayesinde kazanmayı başardık. Bu takım, her türlü övgüyü hak eden bir mücadele gösteriyor. Oyuncularımızla, staffımızla ve mücadelemizle gurur duyuyorum. Play-off finaline kalabilmek için hep birlikte savaşmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımıza yarattıkları atmosfer ve verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

