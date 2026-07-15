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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Mauro Icardi için dikkat çeken sözler!

Okan Buruk'tan Mauro Icardi için dikkat çeken sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından konuştu. Buruk, Arjantinli yıldız için dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 01:10
Okan Buruk'tan Mauro Icardi için dikkat çeken sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili paylaşımda bulundu.

İŞTE BURUK'UN O SÖZLERİ VE O PAYLAŞIM:

"Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek, önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli sarı-kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray Teknik Direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum.

Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral."

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