CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’nın 36. haftasında Espanyol, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. 39 puanla 17. sırada yer alan ve düşme korkusunu ensesinde hisseden Espanyol, sahasında kazanarak nefes almak istiyor. 44 puanla 9. sırada bulunan ve son haftalarda puan kayıpları yaşayan Athletic Bilbao ise deplasmanda galip gelerek Avrupa iddiasını son iki haftaya taşımayı hedefliyor. Peki, Espanyol - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 16:37 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 16:44
Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RCDE Stadyumu'nda hem alt sıraları hem de Avrupa potasını sarsacak bir 90 dakika yaşanacak. Ev sahibi Espanyol, geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı mağlubiyetle ateş hattının hemen üzerinde kaldı. Teknik direktör Manolo Gonzalez yönetimindeki ekip için bu maç, matematiksel olarak ligde kalmayı garantileme yolunda bir kırılma noktası niteliğinde. Konuk ekip Athletic Bilbao tarafında ise işler son dönemde pek yolunda gitmiyor. Kral Kupası zaferi sonrası ligde ivme kaybeden Bask ekibi, 44 puanla 9. sıraya kadar geriledi. Ernesto Valverde'nin öğrencileri, deplasmanda alacağı bir galibiyetle hem üzerindeki baskıyı atmak hem de taraftarına teselli vermek istiyor. İşte Espanyol-Athletic Bilbao maçının detayları!

Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Espanyol-Athletic Bilbao maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI SAAT KAÇTA?

RCDE Stadyumu'nun ev sahipliğindeki bu mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Zarate, Lozano; Sanchez, Exposito, Milla; K Garcia

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Gomez, Berenguer; Guruzeta

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'a Kongolu dinamo!
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Başkan Erdoğan Kazakistan yolunda: Türk Devletleri Teşkilatı toplanıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..."
G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal-Sevilla maç bilgileri! Villarreal-Sevilla maç bilgileri! 16:29
Birgül Erken'den dünya rekoru! Birgül Erken'den dünya rekoru! 16:27
Karşıyaka yönetiminde istifa! Karşıyaka yönetiminde istifa! 16:10
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 15:51
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! 15:49
Kadın basketboluna büyük ilgi! Kadın basketboluna büyük ilgi! 15:48
Daha Eski
G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü 15:41
Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri! Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri! 15:20
Göztepe potada final yolunda pes etmedi! Göztepe potada final yolunda pes etmedi! 15:14
Göztepe'ye filede smaçör takviyesi! Göztepe'ye filede smaçör takviyesi! 15:04
Karatecilerden önemli dereceler! Karatecilerden önemli dereceler! 14:52
Göztepe'de Juan çok mutlu! Göztepe'de Juan çok mutlu! 14:31