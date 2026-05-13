Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RCDE Stadyumu'nda hem alt sıraları hem de Avrupa potasını sarsacak bir 90 dakika yaşanacak. Ev sahibi Espanyol, geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı mağlubiyetle ateş hattının hemen üzerinde kaldı. Teknik direktör Manolo Gonzalez yönetimindeki ekip için bu maç, matematiksel olarak ligde kalmayı garantileme yolunda bir kırılma noktası niteliğinde. Konuk ekip Athletic Bilbao tarafında ise işler son dönemde pek yolunda gitmiyor. Kral Kupası zaferi sonrası ligde ivme kaybeden Bask ekibi, 44 puanla 9. sıraya kadar geriledi. Ernesto Valverde'nin öğrencileri, deplasmanda alacağı bir galibiyetle hem üzerindeki baskıyı atmak hem de taraftarına teselli vermek istiyor. İşte Espanyol-Athletic Bilbao maçının detayları!

Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Espanyol-Athletic Bilbao maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI SAAT KAÇTA?

RCDE Stadyumu'nun ev sahipliğindeki bu mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Espanyol-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Zarate, Lozano; Sanchez, Exposito, Milla; K Garcia

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Gomez, Berenguer; Guruzeta