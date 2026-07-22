2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Final aşamasında sporseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele yaşanıyor. Dünya kadın voleybolunun iki ekol ülkesi ABD ile Çin, yarı finale yükselebilmek adına sahaya çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı (Filenin Sultanları) da doğrudan ilgilendiren bu eşleşme öncesinde sporseverler arama motorlarında "ABD - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?", "ABD Çin maçı hangi kanalda şifresiz mi?" ve "VNL ABD Çin maçı canlı izle ekranı" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 22 Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen ABD - Çin voleybol maçı tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve VNL yarı final takvimi...

ABD - ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

VNL Finalleri çeyrek final turundaki dev buluşma 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Mücadele 14.30'da (TSİ) başlayacak.

ABD - ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

İki dünya devinin yarı final bileti için vereceği amansız mücadele Türkiye'de TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

Maçı televizyon yayınının yanı sıra TRT Spor resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden HD kalitesinde kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

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FİLENİN SULTANLARI'NIN MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

VNL Çeyrek Final etabında Kanada ile kozlarını paylaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini mağlup etmesi halinde adını yarı finale yazdıracak. Millilerimiz turu geçmesi durumunda, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak yarı final müsabakasında ABD - Çin eşleşmesinin galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.

2026 VNL FİNALLERİ MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek Final (ABD - Çin): 23 Temmuz Perşembe - TSİ 14.30

23 Temmuz Perşembe - TSİ 14.30 Yarı Final Maçları: 25 Temmuz Cumartesi

25 Temmuz Cumartesi Üçüncülük Maçı: 26 Temmuz Pazar - TSİ 10.30

26 Temmuz Pazar - Final Maçı: 26 Temmuz Pazar - TSİ 14.30