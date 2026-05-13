Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Turgutlu'da 2700 seyirci Avrupa standartlarını yakaladı!

Turgutlu Belediyespor'un playoff final maçını 2700 kişi izledi. Bu sayı, Euroleague 2025-2026 sezonu genel ortalamasını geride bıraktı. Türk kadın basketbolunda tarihi gün yaşandı. İşte detaylar...

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisinde mücadele eden Turgutlu Kadın Basketbol Takımı, tribün desteğiyle dikkat çeken bir başarıya imza attı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) verilerine göre, Turgutlu'da oynanan son karşılaşma seyirci sayısıyla Avrupa standartlarını yakaladı.

Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli arasında Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan final serisinin ikinci maçını resmi verilere göre 2 bin 700 kişi takip etti. Salon kapasitesinin tamamen dolduğu müsabakada, çok sayıda sporsever karşılaşmayı ayakta izlemek durumunda kaldı. TBF raporunda yer alan bu sayı, 2025-2026 sezonu Euroleague genel seyirci ortalamasının üzerinde bir rakam olarak kayıtlara geçti. Yerel bir takımın ulaştığı bu taraftar sayısı, Türk kadın basketboluna olan ilginin artışını simgeleyen önemli bir veri olarak değerlendirildi.

