Villarreal-Sevilla CANLI İZLE: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Estadio de la Cerámica'da tam bir taktik savaşı yaşanacak. Ev sahibi Villarreal, Marcelino yönetiminde bu sezon ligin en istikrarlı takımlarından biri oldu. 69 puanla Şampiyonlar Ligi potasında yer alan ev sahibi ekip, durdurulamaz formuyla rakiplerine korku salıyor. Kendi sahasında taraftar desteğiyle baskılı bir oyun sergilemeyi planlayan Villarreal, bu maçı kazanarak sezonu Real Madrid ve Barcelona'nın hemen ardından, podyumda bitirme yolunda dev bir adım atmak istiyor. Konuk ekip Seilla için ise 2025-2026 sezonu hayal kırıklıklarıyla dolu bir süreç oldu. 40 puanla orta sıralara hapsolan Endülüs temsilcisi, geçtiğimiz hafta Espanyol'u 2- 1 mağlup ederek bir nebze olsun nefes alsa da hala Avrupa potasından oldukça uzak. İşte Villarreal-Sevilla maçının detayları!

VILLARREAL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Villarreal-Sevilla maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

VILLARREAL-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio de la Ceramica ev sahipliğindeki bu mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

VILLARREAL-SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Tenas; Freeman, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Gueye, Parejo, Moleiro; Perez, Mikautadze

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Gudelj; Vargas, Sow, Ejuke; Adams