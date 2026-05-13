Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı izle: Saati, kanalı ve 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli oluyor! Deplasmanda aldığı avantajlı skorla sahaya çıkacak olan Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Trabzonspor'u konuk ediyor. 18 yıllık final özlemini dindirmek isteyen başkent ekibinin bu kritik sınavı ATV ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara'da tur biletinin sahibini bulacağı karşılaşma 13 Mayıs 2026 Çarşamba (Bugün) saat 20:30'da oynanacak.

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'ER

Gençlerbirliği: Velho, Diabate, Goutas, Pereira, Hanousek, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Metehan, Cihan, Tongya

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN FİNALE UZANAN NAMAĞLUP YOLU

Bu sezon kupada bileği bükülmeyen kırmızı-siyahlılar, yarı finale kadar oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş bir grafik çizdi:

Sakaryaspor'u 5-0'lık skorla geçti. Bodrum FK (3-2), Antalyaspor (1-0) ve Aliağa FK'yı (3-1) yenerken, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

TARİHSEL BAŞARILAR VE 18 YILLIK ÖZLEM

Natura Dünyası Gençlerbirliği, kulüp tarihinde 9. kez yarı finalde boy gösteriyor. Daha önce oynadığı 8 yarı finalin 5'inde finale çıkmayı başaran başkent ekibi, kupayı 2 kez müzesine götürdü:

İlk Şampiyonluk (1986-87): Eskişehirspor'u toplamda 6-2 yenerek kupaya uzandı.

İkinci Şampiyonluk (2000-01): Finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla 4-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar en son 2007-08 sezonunda final oynamış ve penaltılarla Kayserispor'a kaybetmişti.

RAKİP TANIDIK: GEÇMİŞTEKİ FİNAL RANDEVULARI

Gençlerbirliği ile Trabzonspor, 2000'li yılların başında kupada üst üste iki kez finalde karşı karşıya gelmişti.

2002-03 Sezonu: Trabzonspor maçı 3-1 kazanarak kupayı aldı.

2003-04 Sezonu: Bordo-mavililer rakibini 4-0 yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

FİNALİN ADRESİ ANTALYA

Eğer Gençlerbirliği 18 yıllık hasretini dindirip finale yükselirse, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM VE EKSİKLER

Trabzonspor: Bordo-mavili ekipte sakatlıkları devam eden Edin Visca, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu Ankara kafilesinde yer almadı. Sakatlığını yeni atlatan Stefan Savic ise 22 kişilik kadroya dahil edildi.

Gençlerbirliği: Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Thalisson, Varesanovic, Koita ve Niang'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.