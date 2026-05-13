Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı CANLI | Türkiye Kupası maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından ikinci finalist belli oluyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Trabzonspor'u konuk ediyor. Kazanan ekip, TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşı karşıya gelmek için savaşacak. İki ekibin bu kritik sınavı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası kapsamındaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası heyecanı her zaman olduğu gibi tek bir adreste. Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesi, yayıncı kuruluş olan ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Diabate, Goutas, Pereira, Hanousek, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Metehan, Cihan, Tongya

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu zorlu yarı final mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Ali Yılmaz'ı görevlendirdi. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Mehmet Kısal yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilen görevlendirme neticesinde mücadelenin VAR hakemliğini Özgür Yankaya olarak yapacak. Yankaya'ya AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Adnan Deniz Kayatepe eşlik edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası yayın hakları gereği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu büyük heyecanı herhangi bir abonelik gerekmeksizin takip edebilecekler.

KAZANIRSA TAKVİM ÇOK RAHAT

Play-Off maçları ağustos ayının sonunda oynanacağı için Fırtına'nın önünde hem transfer hem de sezona iyi hazırlanmak için önemli bir süre olacak. Fakat kupanın kazanılmadığı senaryoda, yönetimin transferde çok hızlı davranması gerek. Trabzonspor lig 3.'sü olduğu için Avrupa Ligi bileti aldığında 2. ön eleme turundan organizasyona katılacak. Bu maçlar 23 Temmuz'da. Yani Dünya Kupası Finali'nden sadece 4 gün sonra. 2. ön eleme, 3. ön eleme ve Play-Off aşamaları olmak üzere 6 karşılaşmalık bir takvim Fırtına'yı bekleyecek. Bu durumda sezon hazırlıklarının Haziran'ın 20'si gibi başlaması gerekiyor. Tekke, kupayı çok istiyor.

ÜST ÜSTE 3. KEZ

Bordo-mavili takım, 2023-24 sezonunda Beşiktaş ile oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-25'te de Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Fırtına, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni elerse üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.

KONYA İLE İLK KEZ OYNAYACAK

Fırtına, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni elemesi halinde TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez final oynayacak. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı da ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.

TEKKE İLK PEŞİNDE

Fatih Tekke futbolculuğu döneminde bordo-mavili takımla iki kez Türkiye Kupası kazandı. Tekke, şimdi teknik direktör olarak da Trabzonspor'a kupa amaçlıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasına uzanmayı hedefliyor.

KADRODA 3 EKSİK

Karadeniz devinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç futbolcu bugün yok. Fatih Tekke'nin stoperde yine Salih'e görev vermesi bekleniyor.

KUPADA 294. MÜCADELE

Bordo-mavililer, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Filelere 510 gol gönderen Karadeniz devi, kalesinde ise 236 gol gördü.

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

TOPLAM 8 MAÇ YAPTILAR

Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara ekibi ise 1 kez sevinen taraf oldu. Karadeniz devi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.

TARİHİ ZAFERLER

Fırtına, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-77 ve 1983-84'te Beşiktaş karşısında elde etti. 1977-1978'de Adana Demir, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Natura Dünyası Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe ve 2019-20'de Alanyaspor karşısında aldı.

G.BİRLİĞİ'NDE KADRO KRİZİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde kadro sıkıntısı var. Kelven'den sonra Kasımpaşa maçında sakatlanan hücum oyuncusu Koita da sezonu kapattı, Varesanovic ayrıldı. Onyekuru ve Niang idmana çıkmıyor. Zuzek, Oğulcan ve Abdurrahim Dursun'da da hafif sakatlıklar var.