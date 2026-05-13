Getafe-Mallorca CANLI YAYIN izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Coliseum Stadyumu, La Liga'nın en sert ve fiziksel mücadelelerinden birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Getafe, teknik direktör Pepe Bordalas'ın katı savunma anlayışı ve hırslı oyunuyla bu sezonun en dişli takımlarından biri oldu. 45 puanla 7. sıraya tırmanan Madrid ekibi, evinde hata yapmak istemiyor. Konuk ekip Mallorca cephesinde ise tek gündem maddesi ligde kalmak. 39 puanla 15. sırada bulunan ada temsilcisi, son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattıyla arasına mesafe koysa da henüz tam anlamıyla güvende değil. İşte Getafe-Mallorca maçının detayları!

Getafe-Mallorca MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Getafe-Mallorca maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Getafe-Mallorca MAÇI SAAT KAÇTA?

Colideum Stadyumu'nun ev sahipliğindeki bu mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Getafe-Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Dakonam, Duarte, Romero; Iglesias, Milla, Arambarri, Davinchi; Martin; Satriano, Vazquez

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Lato; Darder, Mascarell, Morlanes; Torre; Muriqi, Luvumbo