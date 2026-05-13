Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Getafe-Mallorca CANLI YAYIN izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’nın 36. haftasında Getafe, Mallorca’yı ağırlıyor. 45 puanla 7. sırada yer alan ve Avrupa Konferans Ligi potasında bulunan Getafe, yerini korumak ve takipçileriyle farkı açmak için sahaya çıkıyor. 39 puanla 15. sırada yer alan ve henüz matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyemeyen Mallorca ise deplasmandan puanla dönerek rahatlamak istiyor. Peki, Getafe - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 16:45
Getafe-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Coliseum Stadyumu, La Liga'nın en sert ve fiziksel mücadelelerinden birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Getafe, teknik direktör Pepe Bordalas'ın katı savunma anlayışı ve hırslı oyunuyla bu sezonun en dişli takımlarından biri oldu. 45 puanla 7. sıraya tırmanan Madrid ekibi, evinde hata yapmak istemiyor. Konuk ekip Mallorca cephesinde ise tek gündem maddesi ligde kalmak. 39 puanla 15. sırada bulunan ada temsilcisi, son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattıyla arasına mesafe koysa da henüz tam anlamıyla güvende değil. İşte Getafe-Mallorca maçının detayları!

Getafe-Mallorca MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Getafe-Mallorca maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Getafe-Mallorca MAÇI SAAT KAÇTA?

Colideum Stadyumu'nun ev sahipliğindeki bu mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Getafe-Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Dakonam, Duarte, Romero; Iglesias, Milla, Arambarri, Davinchi; Martin; Satriano, Vazquez

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Lato; Darder, Mascarell, Morlanes; Torre; Muriqi, Luvumbo

DİĞER
