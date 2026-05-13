CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor sezonu 44 maçta 17 galibiyetle tamamladı!

Aliağa Petkimspor sezonu 44 maçta 17 galibiyetle tamamladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, zorlu bir sezonu geride bıraktı. İzmir temsilcisi, ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda toplam 44 maçta mücadele etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 11:16
Aliağa Petkimspor sezonu 44 maçta 17 galibiyetle tamamladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 44 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti. Bu sezon hem Avrupa hem de ligde ter döken İzmir temsilcisi, ligde 30, Avrupa kupalarında 14 maç oynadı. Aliağa Petkimspor ligde 9 galibiyet alırken, 21 karşılaşmada rakiplerine boyun eğdi.

Avrupa'da 14 maçtan 8'ini kazanan Aliağa Petkimspor, bu kulvarda daha yüksek galibiyet oranı elde etti. Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Aliağa Petkimspor, son haftada düşme hattındaki rakibi Mersinspor'un yenilmesiyle lige tutundu.

AVRUPA'DA ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

FIBA Avrupa Kupası'na gruplardan başlayan Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

Aliağa Petkimspor, ikinci turda N Grubu'nda mücadele etti. Burada da iyi bir performans ortaya koyup 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Aliağa Petkimspor, çeyrek finalde İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına her iki maçta da mağlup olarak kupaya veda etti.

SEZONU 2 BAŞANTRENÖRLE TAMAMLADI

Sezona başantrenör Özhan Çıvgın ile başlayan Aliağa Petkimspor, ligdeki kötü gidişi durduramayınca başantrenör değişikliğine gitti. 30 Mart'ta Çıvgın ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, göreve başantrenör Orhun Ene'yi getirdi.

Özhan Çıvgın idaresinde 38 maçta 15 galibiyet alan Aliağa Petkimspor, Orhun Ene yönetiminde de ligde 6 müsabakada 2 galibiyetle sezonu tamamladı.

Galatasaray'a Kongolu dinamo!
G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer...
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
CHP bu itirafın altında kalır! Özkan Yalım'dan "mutlak butlan"ın seyrini değiştirecek bomba: Delege borsasını anlattı Ağbaba'yı patlattı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson menajeri Mendes'ten F.Bahçe'ye tavsiye!
G.Saray'da beklenen ayrılık! Eski takımı istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupa yarı finalinin VAR'ı açıklandı! Kupa yarı finalinin VAR'ı açıklandı! 12:06
Dünya Boccia Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya! Dünya Boccia Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya! 11:54
Tevfik Odabaşı'nın oğlu milli takımda! Tevfik Odabaşı'nın oğlu milli takımda! 11:30
Torreira’ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi Torreira’ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi 11:19
Aliağa Petkimspor 44 maçta 17 galibiyet aldı! Aliağa Petkimspor 44 maçta 17 galibiyet aldı! 11:16
Rıza Kayaalp: En büyük hayallerimden biri... Rıza Kayaalp: En büyük hayallerimden biri... 11:14
Daha Eski
G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... 11:14
Para Tekvando'da çifte şampiyonluk! Para Tekvando'da çifte şampiyonluk! 11:09
F.Bahçe'de 12 ayrılık birden! F.Bahçe'de 12 ayrılık birden! 11:05
Icardi Galatasaray’dan gidiyor mu? Icardi Galatasaray’dan gidiyor mu? 10:26
Spurs, Timberwolves'u 126-97 yendi! Spurs, Timberwolves'u 126-97 yendi! 10:18
G.Saray'da beklenen ayrılık! Eski takımı istiyor G.Saray'da beklenen ayrılık! Eski takımı istiyor 10:17