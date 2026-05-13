Galatasaray'da Jhon Duran için karar çıktı! Transfer...

Galatasaray'da Jhon Duran için karar çıktı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan transfer ettiği Jhon Duran, ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmış ve Zenit'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonrası Galatasaray'a önerildiği ve sarı-kırmızılı takıma transfer olmak istediği iddia edişlen Kolombiyalı golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 11:14
21 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Kanarya, ara transfer döneminde Jhon Duran ile yollarını ayırdığı ve oyuncu Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, şampiyonluğun ilan edildiği Hesap.com Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımız bizim hep yanımızda oldu. Bu da futbolculara inanılmaz motivasyon verdi. Zaten bu motivasyonla bize bütün transferler geliyor. Victor Osimhen, Leroy Sane böyle geldi. Noa Lang, bugün gitmek istemiyor. Bize gelmek isteyip başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor, "Biz gelebilir miyiz?" diye. İsim söylemeyeyim. Anlayanlar anlar." ifadelerini kullanmıştı.
Kavukcu'nun bu açıklamalarını Jhon Duran'a yönelik olduğu öne sürülmüştü.
Jhon Duran da sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımlarını beğenerek Fenerbahçeli taraftarları kızdırmıştı.
Son dönemde Galatasaray'ın neredeyse tüm sosyal medya paylaşımlarını beğenerek dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı forvetin sarı-kırmızılılara gelmek için menajeri aracılığıyla bazı adımlar attığı da ortaya çıkmıştı.
OKAN BURUK MESAFELİ YAKLAŞIYOR
Takvim'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, Duran'ın transferine şu an çok mesafeli yaklaşıyor.
Tecrübeli hocanın hem özel hayatındaki düzensizlikleri hem de istikrarsız performansıyla nedeniyle genç golcünün transferini şu an istemediği öğrenildi.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralanan Jhon Duran özellikle derbi performanslarıyla dikkat çekmişti.
Kolombiyalı forvet, ilk yarıdaki Galatasaray derbisinin son dakikalarında Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü atmıştı.
Zenit'le kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jhon Duran, Rusya Ligi'nde sadece 6 maça çıkarken 1 gol atabildi ve beklentilerin altında kaldı.
