Galatasaray'da Jhon Duran için karar çıktı! Transfer...

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, şampiyonluğun ilan edildiği Hesap.com Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımız bizim hep yanımızda oldu. Bu da futbolculara inanılmaz motivasyon verdi. Zaten bu motivasyonla bize bütün transferler geliyor. Victor Osimhen, Leroy Sane böyle geldi. Noa Lang, bugün gitmek istemiyor. Bize gelmek isteyip başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor, "Biz gelebilir miyiz?" diye. İsim söylemeyeyim. Anlayanlar anlar." ifadelerini kullanmıştı.