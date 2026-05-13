Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 90+8. dakikasında yediği hatalı gol ve sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a karşı oynadığı derbide gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan Ederson, sezonun Fenerbahçe adına hayal kırıklığı yaratan isimlerinden biri oldu. Brezilyalı file bekçisi hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelirken menajeri Jorge Mendes'in Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile görüşme yaptığı ve tavsiye verdiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:35
Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle üç maç ceza alan ve dün İstanbul'dan ayrılan Ederson'un ailesine edilen küfürler sebebiyle kırgın olduğu biliniyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin futbolcuları Asensio, Semedo ve Ederson'un menajeri olan Jorge Mendes, sarı-lacivertlilerin başkan adayı Hakan Safi ile yaptığı görüşmede tavsiyelerde bulundu.
Fenerbahçe'de sık yaşanan yönetim ve kadro değişikliklerinin oyuncuları olumsuz etkilediğini söyleyen Mendes'in "Sadece Ederson değil, Asensio ve Semedo da mutsuz. Bu oyuncular kaçan şampiyonluktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Ederson, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek, yapılacak transfer operasyonlarında olumsuz bir etki oluşturacaktır.
Bence Fenerbahçe'nin Ederson'u kalmak için ikna etmesi lazım. Livakovic'ten sonra Ederson'un da gönderilmesi hiç iyi olmaz" dediği öğrenildi.
Ederson'un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilyalı file bekçisi bu sezon sarı-lacivertli formayı 36 maçta giyerken 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.