CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 90+8. dakikasında yediği hatalı gol ve sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a karşı oynadığı derbide gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan Ederson, sezonun Fenerbahçe adına hayal kırıklığı yaratan isimlerinden biri oldu. Brezilyalı file bekçisi hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelirken menajeri Jorge Mendes'in Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile görüşme yaptığı ve tavsiye verdiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:35
Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Fenerbahçe'nin 2025/26 sezonunu 2. tamamlamasının kesinleşmesi sonrası gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer etmeyi düşündüğü isimlerle ve menajerleriyle dirsek temasında bulunurken öte yandan takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Fenerbahçe'de durumu belirsizliğini koruyan isimlerden birisi de kaleci Ederson.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle üç maç ceza alan ve dün İstanbul'dan ayrılan Ederson'un ailesine edilen küfürler sebebiyle kırgın olduğu biliniyor.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin futbolcuları Asensio, Semedo ve Ederson'un menajeri olan Jorge Mendes, sarı-lacivertlilerin başkan adayı Hakan Safi ile yaptığı görüşmede tavsiyelerde bulundu.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Fenerbahçe'de sık yaşanan yönetim ve kadro değişikliklerinin oyuncuları olumsuz etkilediğini söyleyen Mendes'in "Sadece Ederson değil, Asensio ve Semedo da mutsuz. Bu oyuncular kaçan şampiyonluktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Ederson, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek, yapılacak transfer operasyonlarında olumsuz bir etki oluşturacaktır.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Bence Fenerbahçe'nin Ederson'u kalmak için ikna etmesi lazım. Livakovic'ten sonra Ederson'un da gönderilmesi hiç iyi olmaz" dediği öğrenildi.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Ederson'un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten flaş açıklama! "Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek..."

Brezilyalı file bekçisi bu sezon sarı-lacivertli formayı 36 maçta giyerken 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

G.Saray'ın Icardi teklifi ortaya çıktı!
Galatasaray'a Kongolu dinamo!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Özkan Yalım ek ifadede döküldü! Rüşvetin kuryesi Demirhan Gözaçan... Özgür Özel'den "Paraları mavi valize koy" talimatı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğurcan'a BAY tarifesi! İşte yeni maaşı
F.Bahçe'de Nkunku pazarlıkları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Maldini sürprizi! F.Bahçe'de Maldini sürprizi! 09:05
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri 08:54
Torreira'ya yumruklu saldırı! Torreira'ya yumruklu saldırı! 00:56
G.Saray'da kelebek etkisi! Transfer... G.Saray'da kelebek etkisi! Transfer... 00:56
F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... 00:56
Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! 00:56
Daha Eski
TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! 00:56
Real Betis'ten Amrabat kararı! Real Betis'ten Amrabat kararı! 00:56
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! 00:56
Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! 00:56
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 00:56
Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! 00:56